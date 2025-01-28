Несколько крупных украинских медиа обратились к своим читателям с просьбой о финансовой поддержке из-за приостановки американских грантовых программ новым президентом Дональдом Трампом. В частности, об этом прямо сообщают Hromadske и Bihus.Info.

“Часть проектов, которые мы реализуем благодаря грантам, временно останавливаются. Именно поэтому нам особенно нужна поддержка каждого и каждой из вас”, — пишет Hromadske.

“Агентство (USAID) покрывало значительную часть и нашей деятельности. Поэтому сейчас роль донатов от зрителей меняется с альтернативного источника на один из ключевых. Что будет через 90 дней, нам неизвестно, однако знаем одно: сейчас самое время выяснить, действительно ли наша работа нужна украинскому обществу”, — отметили в редакции Bihus.Info.

“Украинская правда” и “Детектор медиа” тоже попросили о донатах, но не назвали прямо причиной этого приостановку проектов USAID.

“В скором времени доступ к материалам на “Украинской правде” может стать платным. Но мы считаем, что качественный контент должен быть доступен для всех, так что до последнего не будем вводить ограничения. Поддержите нас, чтобы и мы без ограничений могли продолжать работу”, — призвали в издании.

К слову, о том, что такое объявление появилось на сайте “Украинской правды”, профильные СМИ написали еще 24 января, то есть через три дня после появления указа Трампа.

“Качественная журналистика — это наш голос в мире. Если мы его потеряем, потеряем и правду. Поддержите тех, кто работает для вас, здесь и сейчас”, — попросил вчера на своей Фейсбук-странице проект “Детектор медиа”, который большую часть своих средств официально получает от источников, финансируемых USAID.

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