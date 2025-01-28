Промышленное рыболовство приводит к случайной гибели морских животных в глобальном масштабе. Помогут ли новые технологии решить эту проблему?

Во французской части богатого рыбой Бискайского залива ежегодно гибнут тысячи дельфинов, случайно запутавшихся в рыболовных сетях.

Порядка одной тысячи тел дельфинов каждую зиму находят на побережье. Но общая смертность оценивается гораздо выше - от 4500 до 8500 дельфинов погибают в рыболовных снастях каждый год, согласно анализу обсерватории PELAGIS. Многие дельфины, задохнувшиеся в сетях, тонут незамеченными, и исследователи вынуждены работать с неполными данными о масштабах проблемы.

Эти потери не только подрывают морские экосистемы, но и лишают средств к существованию рыбаков, работающих в Бискайском заливе. Уже вторую зиму подряд власти запрещают здесь рыболовство на месяц, чтобы снизить риск для дельфинов. Тем временем несколько европейских исследовательских проектов ищут инновационные технологические решения, которые могли бы защитить морскую жизнь без полного прекращения промысла.

Как найти общий язык с дельфинами

Проект DolphinFree, финансируемый Европейским союзом и ассоциацией рыболовного сектора «France Filière Pêche», предлагает новый подход: акустический маячок для рыболовных сетей, имитирующий естественный способ коммуникации дельфинов. Это устройство производит сигналы, имитирующие эхо, при помощи которого дельфины ориентируются в окружающей среде. Передавая записанный эхо-сигнал от рыболовной сети с мертвым запутавшимся дельфином, маяк предостерегает дельфинов об опасности.

Первые испытания, проведенные учеными, показали многообещающие результаты. Дельфины реагируют на сигнал маяка, покидая зоны, в которых раздается тревожный звук. Однако для того, чтобы эта технология была одобрена официально, она должна доказать свою эффективность в ходе масштабных испытаний на борту профессиональных рыболовецких судов.

По первым отзывам рыбаков, устройства-маяки должны быть уменьшены в размерах, чтобы лучше проходить через механизмы протягивания рыболовных снастей. Устройства должны оставаться доступными по цене для рыбаков, работающих с сетями длиной в десятки километров — маячок нужен каждые 500 метров. Кроме того, маяки требуют регулярного обслуживания и подзарядки, что увеличивает нагрузку на и без того перегруженные экипажи.

Испытания DolphinFree будут проводиться до 2026 года на более чем 200 рыболовных судах. Их цель - усовершенствовать технологию и обеспечить ее соответствие потребностям рыбаков, а также добиться сокращения гибели дельфинов на 30-40% и, возможно, предотвратить закрытие рыболовных зон в будущем.

Прилов и траловые сети: глобальная проблема

Дельфины - не единственные жертвы непреднамеренного вылова в рыболовстве. По оценкам, в глобальном масштабе 40% всего улова рыбы составляет так называемый прилов - морские виды, попавшие в сети непреднамеренно. К ним относятся молодь или охраняемые виды рыб и других животных — например, черепахи и морские птицы. Часто рыбаки просто выбрасывают этих животных обратно в море с невысокими шансами на выживание, что наносит ненужный экологический ущерб.

Особую проблему представляют траловые сети, широко используемые в коммерческом рыболовстве. Эти большие, движущиеся мешки захватывают все на своем пути, вылавливая морские виды почти без разбора. При этом внимание к ущербу, который рыболовецкие флоты наносят окружающей среде, постоянно растёт, и требования более избирательных методов лова звучат всё громче.

Траловая сеть с искусственным интеллектом

Чтобы решить проблему прилова, проект «Marine Beacon», финансируемый ЕС, разрабатывает интеллектуальную траловую сеть с искусственным интеллектом. В ее основе лежит концепция «Game of Trawls», созданная в институте IFREMER в Лорьяне (Франция).

В отличие от традиционных сетей, «умный» трал использует подводные камеры и алгоритмы машинного обучения для идентификации и сортировки улова в режиме реального времени. Система может отличать целевые виды от нецелевых, автоматически выпуская нежелательный улов. По словам морского биолога Робина Файеттаза, возглавляющего эту разработку в IFREMER, такая «активная избирательность» может предложить «смену парадигмы» в промышленном рыболовстве.

В ходе лабораторных испытаний «умная» траловая сеть продемонстрировала способность идентифицировать виды рыб на видеозаписи и управлять специальной створкой, выпускающей улов или удерживающей его в сети. Следующая задача - адаптировать эту технологию для использования на больших коммерческих судах. Инженеры должны убедиться, что система достаточно надежна, чтобы выдержать суровые условия океана, достаточно компактна, легка и удобна в использовании, чтобы рыбаки могли легко интегрировать ее в свой рабочий процесс. Цель — в том, чтобы такое оборудование можно было подготовить к использованию в течение нескольких минут и чтобы оно надежно работало в сложных условиях океана.

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