Иммиграционная и таможенная служба США (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) подготовила ответ на запрос американского медиа Fox News о депортации нелегальных мигрантов. Чиновники сообщили, что готовятся выслать почти полтора миллиона человек. Документ миграционной службы опубликовали на портале Fox News, передает Фокус.

Медиа поинтересовалось у правительства США, сколько именно неграждан уже имеют официальные решения о выдворении. Также отмечалось, что важна разбивка по странам и информация о причинах, по которым кого-то нельзя отправить домой (например, из-за угрозы пыток на родине). Иммиграционная служба прислала список лиц, которых ICE задержало и готовится вывезти за пределы США. Общее количество — 1 445 549 неграждан из 208 стран мира (по состоянию на 24 ноября 2024 года).

Мигранты в США — детали

В документе, опубликованном Fox News, можно увидеть, граждан каких стран больше всего. В списке есть украинцы — 1 862 чел.

Первая пятерка нелегалов в США, которых будут возвращать домой:

Гондурас — 261 651 чел; Гватемала — 253 413 чел; Мексика — 252 044 чел; Сальвадор — 203 822 чел; Никарагуа — 45 995.

Есть также россияне — 3 518. Упоминаются в перечне граждане Молдовы, Беларуси, Кыргызстана. Отдельно речь идет об СССР и Югославии — о странах, которых уже 30 лет как не существует.

Иммиграционная служба также объяснила определенные процедурные вопросы по вывозу нелегалов. Указывается, что часть из них не имеет документов и тогда обращаются к правительствам других стран за подтверждением. При этом есть 15 стран, которые отказываются сотрудничать в данном направлении. Среди них — и Россия, говорится в документе.