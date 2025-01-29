 
Информация к новости
0
Сьогодні, 20:00

Трамп депортує 1,4 млн нелегальних мігрантів

Категория: Новини / Історія та суспільство

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Иммиграционная и таможенная служба США (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) подготовила ответ на запрос американского медиа Fox News о депортации нелегальных мигрантов. Чиновники сообщили, что готовятся выслать почти полтора миллиона человек. Документ миграционной службы опубликовали на портале Fox News, передает Фокус.

Медиа поинтересовалось у правительства США, сколько именно неграждан уже имеют официальные решения о выдворении. Также отмечалось, что важна разбивка по странам и информация о причинах, по которым кого-то нельзя отправить домой (например, из-за угрозы пыток на родине). Иммиграционная служба прислала список лиц, которых ICE задержало и готовится вывезти за пределы США. Общее количество — 1 445 549 неграждан из 208 стран мира (по состоянию на 24 ноября 2024 года).

Мигранты в США — детали

В документе, опубликованном Fox News, можно увидеть, граждан каких стран больше всего. В списке есть украинцы — 1 862 чел.

Первая пятерка нелегалов в США, которых будут возвращать домой:

  1. Гондурас — 261 651 чел;
  2. Гватемала — 253 413 чел;
  3. Мексика — 252 044 чел;
  4. Сальвадор — 203 822 чел;
  5. Никарагуа — 45 995.

Есть также россияне — 3 518. Упоминаются в перечне граждане Молдовы, Беларуси, Кыргызстана. Отдельно речь идет об СССР и Югославии — о странах, которых уже 30 лет как не существует.

Иммиграционная служба также объяснила определенные процедурные вопросы по вывозу нелегалов. Указывается, что часть из них не имеет документов и тогда обращаются к правительствам других стран за подтверждением. При этом есть 15 стран, которые отказываются сотрудничать в данном направлении. Среди них — и Россия, говорится в документе. 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 