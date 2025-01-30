Стоимость билетов возрастет с начала февраля 2025 года. «Укрзализныця» проинформировала об отмене скидок, что приведёт к увеличению цен. При этом тарифы на поезда в Австрию и Молдову останутся прежними.

Повышение стоимости связано с внушительными убытками от пассажирских перевозок, которые в прошлом году составили 18 млрд гривен. Это произошло из-за роста цен на расходные материалы и энергоресурсы. В компании объяснили, что ранее для привлечения внимания к международным сообщениям были согласованы специальные скидки с железными дорогами соседних стран. Но сейчас компания вынуждена пересмотреть размер этих скидок.

Цены на билеты в Польшу станут выше на 9–27% в купе и на 20–27% – в вагонах класса «Интерсити+» и СВ. На маршруте Киев – Варшава подорожание составит 37%, а на направлении Киев – Будапешт цены в СВ вырастут на 17%, в купе – на 21%.

А вот до конца января 2025 года ещё есть возможность приобрести билеты на февраль по старым ценам.





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