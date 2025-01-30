Глава Евросовета: ЕС готов защищать территориальную целостность Дании

В эксклюзивном интервью Euronews глава Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что территориальная целостность Дании - "вопрос первостепенной важности для ЕС".

Европейский союз полностью поддерживает Данию в связи с угрозами Дональда Трампа о присоединении к США Гренландии и готов защищать принципы национального суверенитета и территориальной целостности. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

В своих рассуждениях он указал на позицию, которую ЕС занял с началом полномасштабного вторжения в Украину.





"Именно эти фундаментальные принципы заставляют нас поддерживать Украину. Именно они заставляют нас осуждать нарушения границ Демократической Республике Конго. Мы не должны прекращать защищать эти принципы, когда на карту поставлена территориальная целостность государства-члена Европейского союза", - добавил он.





"Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность её границ, - для нас, безусловно, вопрос первостепенной важности", - резюмировал председатель Европейского совета.

С тех пор, как Трамп отказался исключить возможность использования экономического принуждения и военной силы для захвата Гренландии, блок пребывает в напряжении, пытаясь понять, насколько реальна эта угроза. На днях президент США подлил масла в огонь:





"Я думаю, мы добьёмся этого", - сказал он журналистам. "Я действительно не знаю, какие претензии имеет Дания, но не позволить этому случиться было бы с её стороны очень недружественным актом, ведь речь идёт о защите свободного мира".





Премьер-министр Дании Метте Фредериксен тут же отправилась в мини-турне по Европе. Цель: заручиться поддержкой стран ЕС перед брошенным Трампом беспрецедентным вызовом. Фредериксен заявила, что открыта для укрепления военного сотрудничества с Соединёнными Штатами, но настаивает на том, что полуавтономный остров, входящий в состав датского Королевства, не продаётся.

Новый опрос показал: 85 % взрослых жителей Гренландии выступают против планов американского лидера.

Хотя Гренландия не является членом ЕС, она имеет доступ к его фондам, гренландцы пользуются свободой передвижения внутри сообщества и считаются гражданами Евросоюза. Еврокомиссия подтвердила: в случае военной агрессии, на Гренландию будет распространяться положение о взаимной обороне, предусмотренное договорами.

"Гренландия является частью территории Королевства Дания. Дания - суверенное государство. Дания определяет свои интересы, и Европейский союз будет поддерживать её", - сказал Кошта, подчеркнув необходимость соблюдения международного права.

"Мы не собираемся строить догадки. Мы, естественно, надеемся, что этот спор не перерастёт в конфликт, а если конфликт и возникнет, то он будет разрешён полюбовно, как и подобает союзникам".

В ожидании роста тарифов

В интервью Euronews в среду Кошта выразил надежду на установление конструктивного диалога с администрацией Трампа, которая руководствуется принципом "Америка прежде всего", что, как представляется, прямо противоречит давней приверженности ЕС многостороннему подходу в своей дипломатии.

Кошта и Трамп пока не общались после инаугурации последнего.

"Так же, как Соединённые Штаты хотят защищать свои интересы, Европейский союз обязан защищать интересы своих компаний, своих граждан и нашего союза. Это диалог, который должен проходить в нормальной, спокойной манере, без напряжённости", - сказал наш собеседник.

"Со своей стороны, мы, как и всегда, стремимся поддерживать хорошие отношения с США. Если им покажется, что в отношениях с ЕС есть проблема, то мы открыты к диалогу и готовы сесть и обсудить, как эту проблему разрешить".

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал ввести пошлины на все импортируемые товары, включая те, что поступают из Европы. Это может сильно ударить по экономике блока, который и так страдает от спада промышленности и недостаточного объёма инвестиций.

Кошта предупредил, что взаимодействие ЕС и США не должно осуществляться "через публичные заявления в СМИ" или под влиянием спекуляций. Брюссель, по его словам, сделает всё возможное, чтобы разрешить любой спор, который может возникнуть, оставляя при этом за собой право принять ответные меры, в случае необходимости.

"Если возникнет проблема, мы, естественно, рассмотрим её. Мы попытаемся решить её или отреагируем. Это то, как обычно происходит", - сказал он.

"История учит нас тому, что нам всегда удавалось преодолеть эти моменты, причём с обоюдной выгодой для обеих сторон".

С Востока на Запад

Бывший премьер-министр Португалии, Антониу Кошта возглавил Европейский совет в начале декабря. Одна из его приоритетных задач на посту - перевести внимание европейских лидеров с энергозатратных мелочей и затянувшихся дискуссий на более широкие стратегические вопросы.

На первом месте в его повестке дня стоит оборона, которую война России в Украине превратила в квазиэкзистенциальную проблему для блока.

Кошта соберёт лидеров 27-ми вместе с британским премьер-министром Киром Стармером на неформальный саммит в понедельник, посвящённый исключительно обороне и отношениям ЕС и США.

Главы государств и правительств сошлись на том, что увеличение военных расходов крайне необходимо, однако они до сих пор не могут решить, какой метод будет наиболее эффективным. Франция, Польша и страны Балтии предложили выпустить новую порцию еврооблигаций, но Германия, Австрия и Нидерланды по-прежнему не хотят увеличивать финансовое бремя блока, который из без того испытывает нехватку средств.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею совместных заимствований, Кошта отказался занять чёткую позицию и сказал, что неформальный саммит должен послужить "мозговым штурмом". "Все идеи приветствуются и должны обсуждаться открыто и честно с 27-ю странами-членами", - сказал он.

Над дискуссией будет довлеть недавнее предложение Трампа повысить целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП до 5%, до которых не дотягивают даже США.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил недавно, что граждане стран НАТО должны "согласиться на жертвы", такие как сокращение пенсий, госзатрат на здравоохранение и социальные услуги, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность Европы.

"Мы осознаём, что оборона - это фундаментальное общественное благо и поэтому, очевидно, требует соответствующего финансирования. Я не считаю, что выбор, который надо сделать, должен быть обозначен теми терминами, которые употребил генеральный секретарь НАТО", - сказал председатель Евросовета.

"Все государства-члены преследуют различные цели в своей бюджетной политике", - добавил он, говоря о здравоохранении, образовании, действиях по борьбе с изменением климата и цифровом переходе. "Бюджетный вопрос всегда многосторонен и обязательно сочетает в себе все эти цели".

По мнению Кошты, оборона должна быть не "индивидуальным усилием", только лишь стран, расположенных ближе к России и, следовательно, более подверженных её угрозе, а всех 27-ми государств-членов, которые делят одно и то же пространство, с одними и теми же границами.

"Значит ли это, что государства в Атлантике должны чувствовать себя менее обязанными вносить вклад в оборону и поддерживать коллективные усилия по обороне? Нет. Я думаю, что долг солидарности, а также наши собственные интересы требуют, чтобы мы, все вместе, рассматривали эти границы как наши общие. А значит, усилия должны прилагать все", - сказал Коста.

"Я думаю, было бы совершенно несправедливо говорить, что Польша должна сама обеспечивать свою оборону. Ведь речь идёт и о нашей обороне. Или что страны Балтии должны обеспечивать свою оборону, как будто это только их оборона, а не наша тоже. Нет, раз уж мы объединились, то должны вносить свой вклад в эту коллективную оборону".

Чем парировать Орбану

Убедиться в том, что лидеры 27 стран находятся на одной волне, - главная задача Кошты на посту председателя Европейского совета. Но сохранить это единство становится всё труднее, поскольку экономические перспективы блока ухудшаются, война в Украине затягивается, а рейтинги ультраправых партий продолжают расти.

Эта уязвимость стала очевидной на прошлой неделе, когда премьер-министр Венгрии пригрозил заблокировать продление всех секторальных санкций, введённых против России.

В конце концов Виктор Орбан отступил. Но этот эпизод стал ярким напоминанием о том, как правило единогласия может быть использовано для того, чтобы парализовать, сорвать или даже отменить коллективные решения на европейском уровне.

Во время пребывания на посту премьер-министра Португалии Кошта установил дружеские отношения с Орбаном, что может пригодиться ему в новой должности. В поле его зрения также находится Роберт Фицо из Словакии, который вовлечён в ожесточённый спор с президентом Владимиром Зеленским по поводу транзита российского газа.

"Разве не все страны одинаково трактуют эту войну? Да, это правда. Но правда в том, что нам всегда удавалось согласовывать все позиции, которые были решающими для поддержки Украины, безопасным и предсказуемым способом. В том же духе и надо продолжать. А разработка общей внешней политики и политики безопасности даёт преимущества всем", - сказал Коста.

"Люди по-разному видят мир, исходя из своей истории и географического положения. Мы с этим уже сталкивались не раз. Касательно конфликта на Ближнем Востоке мнение было не всегда единым. Но всегда была одна вещь, которая важнее всего: желание продолжать работать сообща, зная, что вместе мы сильнее".

Должны ли Венгрия и Словакия покинуть блок? Кошта не стал отвечать прямо. Однако он отметил, что членство в ЕС - это "акт свободы", что доказала Великобритания, проголосовав за "брексит".

"Несмотря на различие точек зрения и разнообразие мнений, у 27-ми государств есть огромное общее желание быть в сообществе", - сказал он. "Именно поэтому мы здесь. И именно поэтому многие другие страны хотят присоединиться к нам".





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