Официальные лица ряда стран Евросоюза рассуждают о возможности возобновления поставок российского газа в Европу – в качестве одного из пунктов предполагаемого мирного соглашения, призванного завершить войну в Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники, передает "Радио Свобода".

По данным FT, эту идею продвигают некоторые представители Германии и Венгрии, нашедшие поддержку в ряде других стран Евросоюза. Они рассматривают это как возможность снизить цены на энергоносители на европейском рынке, заметно выросших за годы войны в Украине, одним из последствий которой стало резкое сокращение импорта российского газа в Европу.

В то же время планы возобновить импорт газа из России вызвали резкое отторжение в странах восточной и северной Европы , известных наиболее активной поддержкой Украины. FT не называет конкретные государства, но речь, очевидно, идёт о Польше, странах Балтии, Финляндии и Швеции. Издание цитирует представителя одной из этих стран: "Это безумие. Какими идиотами нужно быть, чтобы даже думать об этом как о возможном варианте?"

Газета отмечает, что подобные планы вызвали беспокойство и у американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), заметно увеличивших в последнее время поставки этого сырья в Европу. Президент США Дональд Трамп угрожает Евросоюзу ввести пошлины, если страны ЕС не согласятся закупать больше американского сжиженного природного газа.

До войны на долю российского трубопроводного газа приходилось около 40% от общего объёма поставок газа в Евросоюз, крупнейшим импортером была Германия. С 2022 года страны Евросоюза активно снижали зависимость от российского газа, переключаясь на поставки из США, Норвегии и Катара. Это привело к утрате Россией доминирующей позиции на европейском газовом рынке.

Евросоюз уже запретил поставки российского газа морем, но не смог полностью отказаться от трубопроводного газа, поскольку от него зависят некоторые европейские страны, в частности, Словакия и Венгрия.

В январе после того, как Украина завершила транзит российского газа, единственным трубопроводом, по которому топливо поступает в ЕС, остался "Турецкий поток". Власти Венгрии, а также Словакии выступают за возобновление транзита газа через Украину.