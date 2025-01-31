На побережье Лиманской общины в Одесской области коммунальщики собрали уже более 400 кг нефтепродуктов, которые выбросило море на берег после аварии российских танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил сотрудник нацпарка Тузловские лиманы эколог Иван Русев.

По его словам, всего на этом участке будет собрано около 500 кг. Еще один участок в пределах этой общины с большим количеством мазута еще ожидает очистки.

Русев добавил, что пока мазут хранят в специальных помещениях. Механизм утилизации и средства на такую процедуру пока неизвестны.

Источник