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Учора, 20:00

На узбережжі Одещини зібрали понад 400 кг мазуту

Категория: Новини

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На побережье Лиманской общины в Одесской области коммунальщики собрали уже более 400 кг нефтепродуктов, которые выбросило море на берег после аварии российских танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил сотрудник нацпарка Тузловские лиманы эколог Иван Русев.
 
По его словам, всего на этом участке будет собрано около 500 кг. Еще один участок в пределах этой общины с большим количеством мазута еще ожидает очистки.
 
Русев добавил, что пока мазут хранят в специальных помещениях. Механизм утилизации и средства на такую процедуру пока неизвестны.
 
Ранее сообщалось, что мазутные загрязнения, вызванные аварией российских танкеров в Керченском проливе, достигли побережья Одесской области.
 
Напомним, после крушения мазут из танкеров прибило к берегам Краснодарского края - пляжи почернели от мазута.

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