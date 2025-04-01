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30-03-2025, 10:00

Поліція вважає, що на людей у ​​центрі Амстердама напав українець із Донецької області

Категория: Новини / Події

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Правоохранители считают, что это гражданин Украины 30-летнего возраста из Донецкой области. Пока непонятно, он с контролируемой Украиной части Донецкой области, или территорий, которые под оккупацией. С установлением личности были трудности, поскольку у мужчины после ареста обнаружили удостоверение личности на разные имена. Он заселился в отель в Амстердаме накануне нападения, в среду.  Какие другие документы были у него, не сообщается.

 Мужчина имеет ранение, поэтому находится в госпитале при пенитенциарном учреждении. Он должен предстать перед судом во вторник 1 апреля для определения дальнейшей меры пресечения.

 В полиции пока не комментируют, какими могли быть мотивы подозреваемого. Нападение произошло 27 марта вблизи площади Дам в Амстердаме. Мужчина с ножом набросился на прохожих и ранил пятерых. Нападавшего остановил британский турист – ему удалось прижать того к земле и удерживать так до приезда полиции.

 Впоследствии сообщили, что пострадавшими являются двое американцев пожилого возраста, 26-летний поляк, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя девушка из Нидерландов.




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