Суд немецкой земли Северный Рейн-Вестфалии поставил точку в многолетнем споре между мужчиной и местными властями, которые хотели взыскать с него налог на собак, которые ему не принадлежат.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

Власти города Гильден требовали от мужчины по имени Марианус Кралл уплатить налог на собак за четыре года задним числом, потому что он опубликовал на Facebook фотографии разных собак, принадлежащих его дочери, другу, знакомым и соседу.

Городской совет еще в 2022 году направил мужчине заявления об уплате налога. Когда Кралл ответил, что не имеет собаки, во власти не поверили и прислали требование уплатить 1404 евро.

Затем представители мэрии Гильдена заявили, что мужчина пропустил срок подачи возражения и все равно должен уплатить налог, и подала на него в суд.

Административный суд Дюссельдорфа, однако, стал на сторону мужчины и заявил, что власти не приняли достаточных мер, чтобы убедиться в наличии или отсутствии собаки – например, посетили дом Кралла.

В результате судья призвал представителя города-ответчика отказаться от иска на слушании, что тот и сделал. Теперь Марианусу Краллу придется оплатить лишь половину расходов на адвоката.

"На самом деле я вполне доволен... Последние два с половиной года были не такими уж и легкими", – рассказал он журналистам, добавив, что будет баллотироваться на пост мэра Гильдена.





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