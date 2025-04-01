Возможность проголосовать на выборах через активную регистрацию может появиться для украинцев за рубежом после войны, поскольку на консульском учете находится лишь малая часть выехавших, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

“Там (за границей) сейчас миллионы украинских граждан, а, по данным консульского учета, их там меньше 400 тысяч. Это явно не соответствует действительности. Чтобы граждане за рубежом смогли проголосовать, они должны обозначиться каким-то образом: сказать свои избирательные адреса или место голосования. Для них мы сейчас готовим предложение о введении еще одного механизма. Если Верховная Рада поддержит нашу идею, то появится третья возможность проголосовать — так называемая активная регистрация”, — рассказал Диденко в интервью “Украинской правде”.

Он отметил, что заграничное голосование и в мирное время — это очень сложная задача, потому что избирательных участков мало и они удалены от избирателей.

“А сейчас количество избирателей за рубежом выросло раз в 10, а то и больше. У нас есть оценки, что где-то 5-6 миллионов избирателей за рубежом. Мы не понимаем, конечно, какая будет миграция в послевоенный период, эта цифра может уменьшиться, потому что какая-то часть граждан вернется. Но, тем не менее, мы говорим о миллионах людей. Понятно, что наши 102 участка, которые существуют сейчас на территории посольств и консульств, не могут решить проблему”, — отметил глава ЦИК.

Поэтому, по словам Диденко, созданы три группы для наработки возможных изменений в законодательство и одна из них концентрируется именно на голосовании за рубежом.

“Все сошлись во мнении о таком варианте как создание дополнительных избирательных участков за пределами посольств и консульств. И с этим связан как раз институт так называемой активной регистрации. То есть идея в том, чтобы наши граждане за какое-то время до начала избирательного процесса могли подать заявление, физически в посольство или онлайн, что они находятся за рубежом и хотят проголосовать там-то и там-то. И уже на основании этих заявлений и дополнительной своей информации о местах концентрации украинцев наши дипучреждения смогут предложить МИД и нам создать дополнительные избирательные участки”, — рассказал он.

Но, по словам главы ЦИК, это требует изменений в законодательстве, поскольку по состоянию на сейчас закон предусматривает возможность создавать избирательные участки только на территории посольств и консульств.

Относительно внутренне перемещенных лиц, он отметил, что уже существуют процедуры, когда избиратель может изменить избирательный адрес на место своего фактического проживания.

“Эту возможность ввели с принятием Избирательного кодекса, и в 2020 году на местных выборах она уже реализовывалась. Или же, если мы говорим об общегосударственных выборах, человек может изменить место голосования без изменения избирательного адреса. Мы сейчас прорабатываем предложения к закону о послевоенных выборах и будем предлагать Верховной Раде еще больше упростить и расширить эти возможности”, — сказал Диденко.

Также, по его словам, Украине нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов, чем сейчас предусмотрено, и “чем больше времени будет, тем лучше можно организовать избирательный процесс, чем меньше времени — тем, соответственно, хуже”.

“У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в том законе предусмотрят, можно будет более конкретно говорить о сроках”, — добавил Диденко.





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