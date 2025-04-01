Лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к немедленному поражению в избирательных правах на 5 лет. Прививка от трампизации Европы, раньше Ле Пен всегда была спойлером на выборах президента, с ее помощью заводили слабых кандидатов, недонаполеон Макрон тому яркий пример, сейчас ситуация изменилась, видимо пришлось действовать быстро и решительно.





Французский суд признал лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в злоупотреблении средствами Европейского союза. При этом суд решил, что Ле Пен запрещено баллотироваться на выборах в органы власти в течение пяти лет, то есть она не сможет принимать участие в выборах президента Франции 2027 года, где она считалась одним из наиболее вероятных претендентов на победу. Ле Пен назвала решение суда «политическим», передает Би-Би-Си.

Суд также приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы: два из них — условно, еще два она будет обязана носить электронный браслет.

Кроме того, политик должна заплатить штраф 100 тыс. евро.

Ле Пен покинула суд еще до того, как был оглашен приговор по ее делу.

Обычно во Франции наказания не исполняются до завершения апелляционного процесса, но судьи могут применить немедленное исполнение наказания. Именно такое решение и было принято — но только в отношении запрета на участие в выборах.





Ле Пен: «Суд принял политическое решение»

В интервью телеканалу TF1 после вынесения приговора Марин Ле Пен заявила, что считает себя невиновной, и назвала запрет участвовать в президентских выборах 2027 года «политическим решением» в целях помешать ей баллотироваться на пост президента.

Она заявила, что принцип верховенства права был полностью нарушен, и пообещала «как можно скорее» подать апелляцию на вердикт.

«Меня отстранили, но на самом деле голосов лишены миллионы французов, которые лишились своего кандидата», — сказала она в интервью, назвав сегодняшний день «скорбным днем» для демократии.

Марин Ле Пен также добавила, что не будет обращаться к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании, так как уверена в том, что апелляционный суд будет «беспристрастным» при рассмотрении ее дела и признает ее невиновной.

«Я верю в способность апелляционного суда проанализировать это дело беспристрастно и подтвердить, что мы не совершили никакого личного обогащения», — сказала Ле Пен о себе и своих соратниках, также приговоренных в понедельник судом.

У «Национального объединения» есть резервный кандидат в президенты — 29-летний Жордан Барделла, формальный лидер партии с 2022 года, который также претендовал на должность премьер-министра.

«Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен — наказана французская демократия», — написал он в сети Х после того, как стало известно о решении суда.

На вопрос о перспективах Барделла в качестве кандидата в президенты Марин Ле Пен назвала его «великолепным активом движения».

«Я надеюсь, что нам не придется использовать этот актив раньше, чем это необходимо. Но я действительно буду просить о решении по апелляции, которое позволит мне баллотироваться на президентских выборах. Я поддерживаю французский народ и буду делать это до конца», — подчеркнула Ле Пен.

Еще до вердикта многие комментаторы говорили об угрозе демократии и отмечали, что суды не должны вмешиваться в выбор граждан страны.

«Судебная система держит судьбу Марин Ле Пен в своих руках... Ее осуждение за любые нарушения было бы вполне нормальным. Но запрещение ей баллотироваться на президентских выборах — это уже совсем другое дело», — писал в журнале Le Point аналитик Франц-Оливье Жисбер.

«Не опасно ли, не говоря уже о рискованности, возлагать на судей задачу определять, имеет ли тот или иной кандидат право баллотироваться?» — задает риторический вопрос Брюно Жеди, главный редактор газеты La Tribune Dimanche.

Даже некоторые политические противники Ле Пен, в том числе премьер-министр Франсуа Байру и министр юстиции Жеральд Дарманен, выражали обеспокоенность по поводу того, что судьи будут решать, кто может баллотироваться в президенты.





В чем обвиняют Ле Пен?

По версии обвинения, в период с 2004 по 2016 год Ле Пен и другие члены руководства ее партии фиктивно нанимали ассистентов, полагающихся депутатам Европарламента.

Эти помощники депутатов редко появлялись в Европарламенте и работали как партийные сотрудники на национальном уровне. Таким образом, считают прокуроры, из фондов Евросоюза было похищено около 3 млн евро.

Расследование было начато в конце 2016 года, когда в Министерство юстиции Франции поступил анонимный отчет о работе помощников Ле Пен, которая была евродепутатом в 2004-2017 годах.

Судебный процесс начался в сентябре. Обвинение потребовало для Ле Пен пятилетнего тюремного срока, из которых три года должны быть условными, штрафа в размере 300 тыс. евро и пятилетнего запрета на участие в выборах.

Причем прокурор заявил, что лишение права на участие в выборах должно вступить в силу немедленно — и не быть приостановлено до апелляции, которую Ле Пен, скорее всего, подаст в случае осуждения. Такое немедленное вступление в силу запрета на политическую деятельность на днях признал законным Конституционный суд Франции.

Ле Пен обвинила прокуроров в том, что они добиваются ее «политической смерти».





Популярный политик

Шансы на победу в выборах 2027 года у Ле Пен сейчас высоки как никогда. Опрос в правой газете JDD в воскресенье показал, что она могла бы набрать от 34 до 37% в первом туре голосования, что значительно опережает всех ее возможных соперников.

На предыдущих двух выборах ей не удалось победить потому, что ее оппоненты из левого, центристского и правого лагерей объединились вокруг единого кандидата — Эммануэля Макрона, чтобы не дать ей прийти к власти.

Марин Ле Пен использует не такую радикальную риторику, как ее отец Жан-Мари Ле Пен — основатель партии «Национальный фронт», которая несколько лет назад переименовалась в «Национальное объединение».

Кроме того, победы правых партий в других странах привели к тому, что сотрудничать с крайне правыми для некоторых французских политиков — это больше не табу.

Как отмечает парижский корреспондент Би-би-си Хью Скофилд, одним из последствий запрета на участие Ле Пен в выборах 2027 года может стать еще большее ослабление нынешнего правительства Франсуа Байру.

Крайне левые уже пытались инициировать вотум недоверия, но эта попытка провалилась. Если «Национальное объединение» в следующий раз решит голосовать вместе с крайне левыми, правительство не устоит.