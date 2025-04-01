Об обнаружении тел трех погибших американских солдат сообщила пресс-служба командования армии США в Европе и Африке, передает Фокус.

Автомобиль пропавших американских военных в Литве вытаскивали из водоема с помощью тяжелой техники Фото: Getty Images

Личности солдат не разглашаются до оповещения ближайших родственников. В пресс-службе командования объяснили, что американские военные исчезли утром 25 марта в своей бронированной эвакуационной машине M88A2 Hercules, когда выполняли миссию по ремонту и буксировке тактического автомобиля.

Сообщается, что поисковую операцию проводят подразделения армии США при поддержке вооруженных сил Литвы и Польши, правоохранителей, представителей литовского правительства и гражданских агентств.

Автомобиль M88A2 вытащили из торфяного болота утром 31 марта.

"Поиски не завершатся, пока все не вернутся домой. Словами невозможно выразить нашу благодарность тем, кто продолжает работать круглосуточно во время этих значительных усилий по поиску, а также ваше непоколебимое обязательство не успокаиваться, пока все не будут найдены", — сказал генерал-майор Кристофер Норри, командующий 3-й пехотной дивизией США.

Американские солдаты исчезли в Литве: детали

Сообщения об исчезновении американских солдат в Литве на полигоне Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде возле границы с Беларусью появились 25 марта. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте 26 марта подтвердил смерть четырех солдат США, однако не сообщал подробностей.

СМИ 27 марта сообщали, что в Литве нашли транспорт армии США, который утонул в водоеме на полигоне. Он погрузился под воду на глубину около 5 метров.

В Минобороны Литвы 31 марта сообщили, что из болота достали бронеавтомобиль пропавших на полигоне американских военнослужащих.



