В Одессе задержали мужчину, который сделал взрывное устройство и под видом "подарка" отправил его в райотдел полиции в городе Беляевка, где 23 марта был совершен теракт. В результате взрыва погибла местная жительница, которая занесла "подарок" в здание, трое полицейских получили ранения. Об этом рассказали в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, передает УНИАН.

По данным следствия, фигуранту, который был завербован российскими спецслужбами через Telegram-канал, предложили совершить серию терактов в Одесской области. За убийства обещали денежное вознаграждение. Тот согласился. Затем он получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств. Впоследствии под руководством куратора из РФ, с которым общался через видеосвязь, злоумышленник собрал взрывное устройство по месту своего проживания в Одессе.

"22 марта подозреваемый получил приказ подготовить устройство для передачи исполнителю. На следующий день он замаскировал СВУ под подарок и через такси отправил в Беляевку. По указанию куратора, посылку должна была получить 35-летняя местная жительница", - рассказали в прокуратуре.

Как добавили в ведомстве, женщина занесла "подарок" в административное здание полиции через несколько минут после получения. Когда представитель спецслужб РФ убедился, что устройство на месте, то совершил звонок на сим-карту, встроенную во взрывчатку, что повлекло детонацию.

В результате следственных действий правоохранители задержали злоумышленника в Одессе. Во время обыска у него изъяты мобильный телефоны с доказательствами преступления, компоненты для изготовления взрывчатки и еще один СВП, замаскированный под огнетушитель.

Взрывчатку сделал рецидивист, который был в розыске

Как уточнили в областном управлении СБУ, взрывчатка-"огнетушитель" имела дополнительные поражающие элементы и была "замкнута" на телефон для удаленной активации. По оперативной информации, это устройство оккупанты планировали использовать в ближайшее время для совершения нового теракта в регионе.

"Задержанный агент ФСБ изготавливал взрывчатку для терактов в Украине", - отмечают в СБУ. Именно одно из его устройств было использовано для подрыва здания полиции в городе Беляевка.

Установлено, что злоумышленник - 44-летний рецидивист из Днепропетровской области, который находился в розыске за кражи и скрывался от правосудия в Одессе. Тогда он и попал в поле зрения ФСБ, которая "заметила" его активность в телеграмм-каналах по поиску "быстрых" заработков.

После вербовки агент выполнил "проверочные" задачи: поджег в Одессе несколько авто украинских военных. Впоследствии он сменил адрес временного проживания и переехал в арендованную квартиру, которую оплачивала российская спецслужба. Это помещение, по инструкции кураторов, фигурант использовал как мастерскую по изготовлению СВУ.

"После взрыва в Беляевке агент "еще глубже залег на дно", пытаясь запутать следы правоохранителей. Среди прочего для этого он регулярно менял номера мобильных телефонов и места жительства. Сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали", - рассказали в управлении.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Проверяется его причастность к совершению других преступлений. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины). Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Теракт в Беляевке: что известно

В городе Беляевка Одесской области 23 марта произошел взрыв в райотделе полиции, в результате чего погибла женщина, которая принесла взрывчатку. Ранения получили трое полицейских. Событие квалифицировали как теракт - производство начато по ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").

Впоследствии правоохранители установили личность женщины, которая принесла в райотдел полиции взрывчатку и сама погибла. По словам пресс-секретаря Национальной полиции Юлии Гирдивилис, это местная жительница 1989 года рождения.