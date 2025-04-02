Причиной смерти 65-летнего актера стала пневмония, рассказала газете New York Times его дочь Мерседес Килмер.

Килмер приобрел популярность после своей первой роли в полнометражном фильме — комедии «Совершенно секретно!» 1984 года.

Килмер сыграл Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз» (1991), Бэтмана/Брюса Уэйна в «Бэтмене навсегда» Джоэла Шумахера (1995) и Тома «Айсмена» Казански в фильмах «Лучший стрелок» (1986) и «Топ Ган: Мэверик» (2022) — сначала соперника, а затем соратника героя Тома Круза.

Его герой в сиквеле «Лучшего стрелка» почти не разговаривает и к концу фильма умирает от рака. У самого Вэла Килмера диагностировали рак гортани в 2014 году, однако после лечения он вышел в ремиссию.

Среди других заметных работ Килмера — «Уиллоу» (1988), «Схватка» (1995) и «Поцелуй на вылет» (2005).