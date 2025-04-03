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Дональд Трамп начал торговую войну со всем миром после двух с лишним месяцев подготовки к главному событию своего второго президентского срока. В торжественной обстановке в Розовом саду Белого дома Трамп провозгласил 2 апреля «Днем освобождения» Америки и объявил, что вводит невиданные с начала прошлого века повальные тарифы на импорт товаров в США.

Трамп считает, что торговые барьеры заставят друзей и врагов пойти ему на уступки — денежные и территориальные. Экономисты предупреждают, что теперь жить труднее будет всем, в том числе американцам, которые и заплатят введенный Трампом налог на импорт.

«Сегодня — День освобождения, — сказал Трамп. — Это один из самых важных дней в американской истории, это — декларация американской экономической независимости». «Мы снова сделаем Америку великой и богатой. Нашу страну обдирали больше 50 лет. Такого больше не будет».

Трамп своим указом ввел «ответный» тариф в 34% против Китая, 20% против Евросоюза, 24% против Японии и 26% против Индии, среди прочего.

Самые бедные страны традиционно в сборе доходов в бюджет больше полагаются на импортные пошлины, чем на налоги. Богатые наоборот — их средний тариф на импорт не превышает нескольких процентов. В результате «ответных» мер Трампа США теперь будет взимать с бедных стран вроде Вьетнама и Мьянмы импортные пошлины под 50%.

В целом ни одна страна не избежит сборов с американцев на покупку ее товаров — «минимальный базовый тариф» составит 10%. Общая пошлина вступит в силу 5 апреля, повышенные — 9 апреля.

Однако все это может измениться уже завтра, как это неоднократно случалось с предыдущими тарифными решениями Трампа. Он сказал, что готов к переговорам, и если кому не нравятся новые пошлины — отменяйте свои, и посмотрим.

Чрезвычайные меры

Чтобы ввести тарифы указами в обход Конгресса, Трамп расширил трактовку угроз национальной безопасности и включил в их число торговый дефицит США. На этом основании он объявил чрезвычайное положение, которое наделяет его властью вводить пошлины без оглядки на законодателей.

США — крупнейшая экономика мира, с которой желают торговать все. Трамп считает, что торговые партнеры наживаются на Америке, поскольку продают ей больше товаров, чем покупают у нее, а их тарифы выше американских. Сегодняшние «ответные» тарифы призваны выровнять правила игры, говорит он.

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Три главные цели Трампа — Евросоюз (вторая экономика мира), Китай (третья) и Канада с Мексикой (соседи и партнеры по таможенному союзу). На них приходится львиная доля дефицитного товарооборота США. Против них и направил свой тарифный гнев американский президент.

Все они отвечают, что свободная торговля не является игрой с нулевой суммой, и от нее выигрывают все участники, что наглядно продемонстрировала история мировой экономики за последние полвека. Все они готовятся ввести ответные пошлины, но все еще надеются договориться.

А пока что завтра мир проснется в новой реальности, в которой самая сильная и богатая страна планеты отгораживается от всех тарифными барьерами и готова разорять соседей во имя собственного процветания.

Какими будут тарифы после того, как каждая из стран договорится или поругается с Трампом в результате предстоящих переговоров, предсказать невозможно. Однако уже сейчас экономисты прикидывают, что по решению Трампа средний налог на импортные товары в США вырастет до 10-15% с нынешних 3-4%.

Для сравнения, в Евросоюзе сейчас средняя пошлина - около 5%, в Китае - 7,5%, в Индии - 17%.

Средний показатель очень условный, как средняя температура по больнице. Однако он примерно дает понять, как пострадает мировая торговля и рост благосостояния в мире, если объявленные сегодня пошлины Трампа окажутся новой реальностью, а не мимолетной прихотью, как это было со многими его предыдущими тарифными начинаниями.

Машины в порту Балтимора 2 апреля 2025 года

Трамп облагал импортными налогами разные страны и товары и в первый срок, и в начале второго. Но это были мелочи по сравнению с тем, что он озвучил в Розовом саду в «День освобождения» Америки от нахлебников.

Трамп считает, что «ответные» пошлины восстановят справедливость в торговле. Команда Трампа готовила эти тарифы с момента его возвращения в Белый дом в январе.

Если в первый срок Трамп в основном вел торговые бои с Китаем, то на этот раз помимо главного соперника он нацелился и на всех главных друзей.

«Трампу нравятся тарифы»

Трамп считает, что и враги, и союзники США наживаются на Америке, если продают ей больше товаров, чем покупают у нее. Пошлины ограничат такой импорт и поддержат американского производителя, а доход наполнит казну и позволит снизить налоги, чтобы подстегнуть экономический рост, уверены он и его соратники.

Экономисты говорят, что это — архаичный подход к экономике торговли, доказавший свою несостоятельность еще в Великую депрессию 1930-х годов. Они указывают на то, что Америка торгует не только товарами, но и услугами, особенно цифровыми, и тут баланс зачастую в ее пользу, поэтому все честно.

Более того, пошлины — это налог на потребление импортных товаров. Заплатят его американцы, в результате чего вырастут цены, экономика притормозит, и жить станет тяжелее. А сборы в казну от пошлин, как показал первый срок Трампа, почти целиком уходят на субсидии местным фермерам и промышленникам, пострадавшим от ответных пошлин торговых партнеров Америки.

«Американские тарифы вводятся потому, что президенту Трампу нравятся тарифы», — уверен Дэвид Хениг, эксперт по международной торговле из британского исследовательского центра ECIPE, представлявший Британию на торговых переговорах с США в первый срок Трампа. «В тарифах нет никакой экономической логики. Есть масса заявленных причин, от поддержки промышленности США и сокращения торгового дефицита, до повышения доходов бюджета. Ни одна из них не является убедительной», — пишет он.





Но для Трампа 2.0 тарифы — не только и не столько способ восстановить экономическую «справедливость» и наполнить казну. Они позволяют ему укрепить собственную власть в стране, поскольку он вводит их указами в обход Конгресса, несмотря на эпохальную значимость для экономического и финансового положения страны. И они же дают рычаги давления на международной арене.

Если в прошлый раз Трамп пытался тарифами снять торговые барьеры для американских товаров в Европе и Китае, то на этот раз он не гнушается использовать их для достижения политических целей.

Трамп хочет заставить союзников тратить больше на оборону. Он требует отдать ему территории — Гренландию и Канаду. Он недоволен европейским регулированием крупного американского бизнеса, которым владеют его спонсоры вроде Илона Маска и Марка Цукерберга, и хочет вернуть в США центр прибыли американских компаний, предпочитающих платить налоги с неамериканских доходов в офшорной Ирландии.

Все это и будет предметом агрессивных переговоров со всеми странами мира о снятии торговых барьеров для доступа на самый богатый в мире американский рынок — но уже после введения пошлин против них, о которых объявил Трамп 2 апреля.

Торговые партнеры США рассчитывают, что Трамп заключит с каждым из них сделку, и в итоге обойдется малой кровью. Дэвид Хениг из ECIPE напоминает, что Трамп уже заключал такие сделки, но это не останавливало его от введения новых пошлин в нарушение договоренностей.

«Трамп до сих пор не хотел сделок. Он хочет тарифов», — предупреждает Хениг.





Источник ВВС



