Компания Porsche рассматривает возможность возвращения в оборонный бизнес. Холдинг ищет новые сферы деятельности после миллиардных убытков прошлого года как в собственной группе, так и в Volkswagen.

Об этом сообщает немецкое издание Esut, передает Фокус.

В прошлом году Porsche SE понесла 20 миллиардов евро убытков, что стало рекордным провалом для компании. В связи с этим руководство пересматривает бизнес-стратегию, уделяя внимание не только инфраструктурным проектам, но и оборонной отрасли.

Porsche имеет опыт в разработке военной техники. В 1958 году компания создала первый боевой танк Leopard 1 для Бундесвера, а также армейский внедорожник Porsche Typ 597. Однако последний не выдержал конкуренции с другими моделями.

В 1939-1945 годах Porsche занималась выпуском военной продукции — штабных автомобилей и амфибий. Основатель компании Фердинанд Порше также участвовал в разработке немецких тяжелых танков Tiger P и сверхтяжелого танка Maus.

Вместо самостоятельного производства техники Porsche SE пока выбирает инвестиционный подход. Например, в 2024 году компания вложила значительные средства в немецкий стартап Quantum-Systems, специализирующийся на автономных дронах для военных целей.

На это направление компания уже выделила до 2 миллиардов евро, что может стать первым шагом к более глубокому вовлечению Porsche SE в оборонную промышленность.