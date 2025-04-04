Администрация Дональда Трампа рассчитывала “несправедливые пошлины”, которые страны мира якобы вводили против США из торгового дисбаланса, а не реальных ограничений. Об этом сообщает Financial Times.

В Белом доме объясняли введение пошлин против всех кран мира ответом на “несправедливые ограничения”, которые страны применяют в отношении США.

Во время их объявления Трамп демонстрировал список, в котором было два столбика:

Ставка пошлины, которую страна якобы применяет против США; Ставка со скидкой, которую США применяет против этой страны в ответ.

Список, согласно заявлениям администрации Трампа, основывался на расчетах торгового представителя США. Но, как отметил американский экономист Пол Кругман, они не исходили ни от каких очевидных ставок, которые были фактически введены.

Журналисты Financial Times вручную провели расчеты по первым 24 странам в списке Трампа и обнаружили, что объявленные “несправедливые тарифы” против США являются “бессмысленными”.

По их данным, в администрации Трампа похоже просто делили дефицит торговли товарами США с какой-либо страной на общее количество товаров, импортируемых из этой страны и полученный процент называли “несправедливой пошлиной”.

Журналисты приводят пример Бангладеш. В 2024 году США импортировали оттуда товаров на 8,4 млрд долл, что привело к дефициту торгового баланса с этой страной в размере 6,2 млрд долл.

6,2 поделить на 8,4 — это 0,738. После этого Белый дом заявляет, что страна “взыскала” 74% “пошлин” против США, “включая валютные манипуляции и торговые барьеры”.

“Мы можем подтвердить, что это соответствует цифрам для первых 24 стран, которые мы проверили вручную”, — отметили в FT.





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