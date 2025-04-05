Число жертв землетрясения в Мьянме уже превысило 3300 человек. В условиях настоящей гуманитарной катастрофы за последнюю неделю армия провела более 60 операций против повстанцев.

Одна из самых известных достопримечательностей Мандалая, монастырь Ме ну Брик, лежит в руинах. Здание, чья история насчитывает более 200 лет, рухнуло во время землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего неделю назад. Это не единственный памятник культурного наследия Мьянмы, который оказался разрушенным. Среди других архитектурных жертв стихии или получивших серьезные повреждения - храм Будды Махамуни в Мандалае, пагода Синбьюма, Королевский дворец Мандалай и многие другие.

Официальное число погибших в результате стихийного бедствия в Мьянме уже превысило 3300 человек. Спасатели все еще ищут тела среди обломков, но внимание постепенно переключается на помощь выжившим и ликвидацию последствий гуманитарной катастрофы.

Еще до землетрясения в стране, по оценкам, проживало 20 миллионов человек без постоянного крова, и три миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за многолетней гражданской войны.

Армия препятствует спасательным работам из-за гражданской войны

В пятницу в Мьянму отправился заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. По данным УВКБ ООН, хунта Мьянмы совершила по меньшей мере 61 военный рейд после землетрясения, что превышает число нападений повстанцев после прекращения огня, объявленного после катастрофы.

На пресс-конференции представитель УВКБ ООН Равина Шамдасани заявила, что армия провела 16 операций после временного прекращения огня, объявленного 2 апреля. Она добавила, что хунта продолжает вербовку, в том числе среди тех, кто прибыл в пострадавшие районы для оказания помощи.

Пресс-секретарь подчеркнул, что, несмотря на стихийное бедствие, армия продолжает ограничивать передвижение в пострадавших от землетрясения районах, препятствуя доставке гуманитарной помощи нуждающимся.

Часть зоны бедствия находится в руках повстанцев

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в своем заявлении назвал гуманитарную ситуацию в пострадавших районах катастрофической, подчеркнув, что условия еще более усугубляются тем, что хунта приостановила работу телекоммуникаций, включая интернет-услуги.

Верховный комиссар призвал все стороны соблюдать временное прекращение огня, объявленное в связи с землетрясением, и обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ гуманитарных работников в пострадавшие от стихии районы.

В Мьянме военный переворот 2021 года привел к серии вооруженных восстаний против хунты. С тех пор все более организованные вооруженные группы из различных этнических меньшинств взяли под контроль несколько районов, включая значительные части пострадавшего от землетрясения региона Сагаинг.

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