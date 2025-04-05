Україна дозволила пошукові роботи жертв Волинської трагедії

Первая эксгумация с 2017 года состоится в апреле.

Украина предоставила официальное согласие на проведение поисково-эксгумационных работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области. Об этом сообщила председатель общества «Польско-украинское примирение» Каролина Романовская в соцсети X.

Есть согласие на поисковые работы. Я проинформировала об этом польскую сторону и попросила Институт национальной памяти Польши и министерство культуры о поддержке», — написала она.

Это решение стало результатом официального запроса, поданного Романовским в 2024 году. В УИНП подтвердили, что поисковые мероприятия запланированы на май 2025 года и для этого уже выделено финансирование.

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На сообщение Романовской отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, написав: «Наконец-то хорошее известие».

Кроме этого, в селе Пужники Тернопольской области уже готовятся к первой эксгумации жертв Волынской трагедии с 2017 года. Работы начнутся 24 апреля 2025 года. Об этом сообщил вице-президент «Фонда свободы и демократии» Мацей Данцевич в комментарии "Польскому радио".

«Польско-украинская группа приступит к работе в Пужниках сразу после Пасхи. Работы продлятся примерно три недели, в зависимости от погодных условий», — сказал он.

Речь идет об эксгумации останков около 80 жителей села, убитых в феврале 1945 года. Захоронение найденных жертв планируется провести в июле на бывшем кладбище села во время официальной траурной церемонии.

Это решение может стать историческим шагом в сложном диалоге между Украиной и Польшей о событиях Волынской трагедии — одной из самых болезненных тем в двусторонних отношениях. У Киева и Варшавы разное видение ответственности за преступления 1943–1945 годов, однако обе стороны неоднократно заявляли о готовности к открытому диалогу и поиску взаимопонимания.



Как сообщалось, в январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками, где хотят провести эксгумацию жертв "взаимных конфликтов".

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