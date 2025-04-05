Решение любых торговых споров в рамках ВТО невозможно из-за блокирования США

Решение любых торговых споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) невозможно ввиду блокирования США уже шестой год утверждения кандидатов в Апелляционный орган организации, считает первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

“Перспективы восстановления двухступенчатой системы урегулирования споров с обязательными результатами от Апелляционного органа кажутся крайне маловероятными, поскольку текущая реформа системы урегулирования споров, особенно механизм апелляции/пересмотра, кажется незначительной”, — написал он в соцсети X.

Кислица напомнил, что 24 февраля этого года Соединенные Штаты в 84-й раз заблокировали запрос от Колумбии от имени 130 стран на начало процесса отбора для замещения 7 вакансий в Апелляционном органе ВТО.

Он также привел цитату торгового представителя США в его докладе Конгрессу еще в 2017 году: “США ошиблись, поддержав вступление Китая в ВТО... на условиях, которые оказались неэффективными в обеспечении принятия Китаем открытой, ориентированной на рынок системы торговли... Сейчас ясно, что правил ВТО недостаточно, чтобы ограничить поведение Китая, которое искажает рынок”.

Как сообщалось, президент Трамп объявил о введении в начале апреля как минимум 10% пошлин на импорт в США, в том числе из Украины. Для многих стран эти пошлины выше, например, для импорта из Китая они составляют 34%, ЕС — 20%, Японии — 24%, Индии — 26%.





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