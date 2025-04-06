В США рассматривают возможность масштабного сокращения численности личного состава армии до 90 000 человек. Об этом сообщает Military com со ссылкой на внутренние источники.

По изложенной версии, такое решение может снизить общее количество военнослужащих до 360 000.

Меры связаны с бюджетными ограничениями и стратегической перестройкой, направленной на адаптацию вооружённых сил к новым вызовам, особенно в Тихоокеанском регионе, где Китай рассматривается как главная угроза.

Отмечается, что сокращения уже начались: в прошлом году были ликвидированы около 24 000 должностей, связанных с операциями по борьбе с терроризмом.

Один из чиновников Пентагона опасается, что отсутствие стратегии по удержанию кадров может привести к утечке квалифицированных специалистов, особенно в условиях, когда у многих есть альтернативы за пределами армии.





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