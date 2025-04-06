Несколько граждан Украины, находящихся в Соединенных Штатах на законных основаниях в рамках гуманитарной программы, неожиданно получили тревожные электронные письма, в которых говорилось об аннулировании их иммиграционного статуса и необходимости покинуть страну в течение семи дней. Как сообщает Reuters, в письмах, разосланных от имени властей, также содержалось предупреждение: если предписания не будут выполнены, адресаты могут быть насильственно депортированы.

Представитель Министерства внутренней безопасности США (DHS) подтвердил агентству, что рассылка писем имела место, однако, по его словам, была ошибочной. Источник заверил, что гуманитарная программа, действующая с 2022 года — после начала полномасштабного вторжения России в Украину, — продолжает функционировать в прежнем режиме. С момента запуска программы правовой статус в США получили около 240 тысяч граждан Украины.





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