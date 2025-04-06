Суббота, 5 апреля, стала в Испании днем исторической мобилизации в защиту права на достойное жилье: в пятидесяти городах страны одновременно прошли демонстрации под лозунгом "Покончим с жилищным бизнесом!"

Группы ссоедей, союзы квартиросъемщиков и социальные платформы объединили свои усилия, чтобы потребовать немедленного решения жилищного кризиса в стране. "Страх сменил сторону: мы не собираемся требовать новых изменений, мы организованы и у нас есть план борьбы с рантьеризмом", - говорят организаторы этих протестов, которые окрашивают главные испанские улицы в оранжевый и зеленый - отличительные цвета движения.

Нынешняя мобилизация является важной вехой, поскольку она впервые проводится одновременно в десятках городов - спустя десятилетие после массовых протестов против выселения. "Эта демонстрация проходит после многомесячных переговоров; мы хотели, чтобы она была децентрализованной, чтобы все вышли одновременно и парализовали работу государства. Идея в том, что это будет первый день новой волны протестов", - объясняют организаторы.

Основные требования движения

Немедленное снижение цен на аренду жилья, призыв к снижению до 50%.

Восстановление "всех пустующих домов".

Нелегализация компаний, занимающихся выселением.

Запрет на выселение уязвимых семей.

Прекращение неконтролируемого распространения туристических квартир.

От Канарских островов до всей страны: истоки протестов

Мобилизация началась в апреле 2023 года на Канарских островах, где жители вышли на улицы, чтобы потребовать "устойчивой" модели туризма и осудить отсутствие решений по обеспечению жильем. "Жилье стало роскошью, доступной очень немногим семьям", - заявлял в то время Союз арендаторов Тенерифе.

Впоследствии инициативу поддержала Малага с ее лозунгом "Малага для жизни, а не для выживания", за ней последовали Мадрид, Барселона, Валенсия, Бильбао и другие города.

Демонстрация в Мадриде за доступное жилье и снижение цен на аренду

Ситуация с жильем в Испании достигла критического уровня. По данным профсоюзов квартиросъемщиков, "арендная плата тревожно растет, увеличившись более чем на 18% за последние два года. При этом заработная плата остается на прежнем уровне".

В некоторых районах, таких как Ибица, "стоимость аренды во многих случаях превышает 100% от обычной зарплаты", а в других, таких как Касерес, "арендная плата выросла за последний год на 17% в городе и на 27% на уровне провинции".

Массовый туризм и спекуляция недвижимостью

Гражданские движения прямо указывают на неконтролируемую модель туризма и спекуляцию недвижимостью как на причину кризиса. "Модель города коммерциализирована, из нее исключены районы, потому что туристическая индустрия эксплуатирует наши районы", - заявляют представители платформы "Валенсия не продается" (València no està en Venda).

В таких регионах, как Канарские и Балеарские острова, ситуация особенно серьезная из-за географических ограничений и туристического давления. "Мы столкнулись с беспрецедентной жилищной проблемой: выселениями, недоступной арендной платой и спекуляциями с жильем, в то время как население не может получить доступ к этому основному праву", - сетуют канарские коллективы.

Акции, предшествующие демонстрации

В качестве прелюдии к большой мобилизации в нескольких частях страны были проведены символические акции. В Мадриде в метро появились станции с протестными названиями "Casa del Banco", "Embargadores", "Precariedad" или "Derecho". В Лас-Пальмас-де-Гран-Канария эмблематические скульптуры были украшены плакатами и баннерами.

Организаторы уверены, что мобилизация 5 апреля ознаменует собой "до" и "после" в борьбе за право на достойное, доступное и устойчивое жилье в Испании, став "исторической" демонстрацией, которая положит начало новому этапу социальных требований в отношении жилья.