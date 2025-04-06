Рассказываем подробнее, что на практике будет означать закон, принятый в рамках евроинтеграции

ВУкраине с 1 мая 2025 года станет обязательным добавление спирта к бензину — так называемому биоэтанолу. Установлено минимальное количество этого спирта — 5%, то есть, по факту, его может быть и больше. Это требование закона, принятого Радой в июне 2024 года.

Такой алкогольный "коктейль" для автомобилей внедряется в Украине в связи с подготовкой к вступлению в ЕС, но имеет одно локальное "но". Проверить качество "коктейля" будет невозможно — поскольку пока не существуют критерии, рассказывает "Телеграфу" аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн.

Подробнее о том, как скажется биоэтанол на двигателе автомобиля и вырастут/упадут ли цены, читайте в нашем материале.

Что это такое и зачем это нам нужно?

Биоэтанол – обезвоженный этиловый спирт, который производится из зерна. Этот спирт используют как биотопливо или топливную добавку. Но правильный процесс добавления спирта в бензин требует технологий, говорит Артем Куюн.

"Это, по сути, экологическая октаноповышающая присадка. Она (присадка, — Ред.) очень дорогая из-за своей экологичности. И она требует высокой технической культуры добавления (добавления спирта в бензин, — Ред.) для того, чтобы этот бензин был стабильным, правильным. Спирт может быть 96-процентный, а 4 процента всегда будет вода. Это достаточно проблемный продукт", — объясняет Куюн.

Биоэтанол давно начали использовать в Европе, объясняет аналитик. Мол, европейцы озабочены экологией и имеют обязательство добавлять биоэтанол к бензину. Кроме того, доля добавки превышает 5% (новый минимальный порог биоэтанола в Украине с 1 мая 2025 г.).

"В Европе сейчас некоторые страны уже переходят, если я не ошибаюсь, на 20%. А сейчас у них это 10%. И мы взяли на себя в рамках евроинтеграции обязательство имплементировать, в частности, и такие требования к топливу. И вот с 1 мая они у нас появляются уже именно в виде требований, а не пожеланий", — говорит Куюн.

Поэтому весь бензин, выпускаемый в обращение в Украине, должен содержать минимум 5% биоэтанола или компонентов на его базе.

Проверить качество "болтанки" никто не сможет

Один из основных вопросов в этом нововведении – кто это будет контролировать ? Ведь, как отмечает аналитик, в Украине нет контроля за фактическим, а не документальным качеством.

"В Украине уже давно нет даже намека на восстановление контроля. Все, что сегодня есть, — это контроль исключительно документов. Поэтому я так понимаю: трейдер просто будет либо говорить, что купил бензин с биоэтанолом и уже импортировал его таким вот, пожалуйста, это указано в документах зарубежного производителя. Либо будет говорить, мол, импортировал бензин без этанола как сырье, купил этанол и получил из этого этанольный бензин", — говорит Куюн.

Аналитик прогнозирует, что потребителю придется самому оценивать качество бензина на заправках на свой страх и риск. И каждый будет делать выводы по своим ошибкам и репутации каждой сети АЗС.

"Я думаю, все просто будет отдано на откуп потребителю. Если он будет чувствовать, что там беда с качеством, он просто не будет там заправляться. То есть это так же, как и сейчас. Потому что фактического контроля качества в Украине нет. Это открывает, конечно же, несколько коррупционных путей. Можно на бумаге добавлять этот биоэтанол в бензин, но фактически продавать его, например, для подпольного производства алкогольных напитков", — говорит Куюн.

Он добавляет, что крупные сети АЗС (WOG, SOCAR, ОККО) смогут себе позволить эту культуру, тем более что они сами уже строят заводы по производству биоэтанола. Поэтому, наверное, нужно будет доверять бренду, как и сейчас.

Вреден ли спирт для двигателя?

Среди автомобилистов царит убеждение, что добавлять спирт в бензин — это вредно двигателю и невыгодно карману. Мол, спирт улетучивается и со временем в баке просто будет меньше литров. А свойства спирта как растворителя губительно скажутся на старых подержанных машинах, в частности, грязи в трубах и на резиновых деталях двигателя.

Блогер Владислав Бовсуновский из своего опыта написал, что спиртовой бензин – это нормально, если на авто активно ездить. Но если машина стоит или ездит мало, начинаются нюансы: двигатель работает громче и реагирует с задержкой.

В то же время, аналитик Артем Куюн успокаивает, что и сейчас бензина с биоэтанолом достаточно на заправках, например, на БРСМ. Бензин с содержанием биоэтанола обычно обозначается маркировками Е5, Е7, Е10 (цифра обозначает процент спирта). Кроме того, автопроизводители уже давно производят все двигатели, пригодные для потребления бензина, в котором до 30% биоэтанола.

"Но вопрос в этой технической культуре (смешивание спирта и бензина, — Ред.). Примеры не очень показательны. Например, мы знаем о БРСМ, крупнейшем производителе альтернативного топлива, где много биоэтанола. И мы знаем, что к этому бензину много нареканий", — говорит Куюн.

Если смешивание будет сделано по правилам, то никаких 5% двигатель, даже какой-нибудь довольно старенький, просто не заметит.

Отразится ли это на цене

Слова "био", "экологический" и "сложные технологии" невольно наталкивают на мысль, что бензин снова подорожает. Однако, по словам Куюна, это не будет ощутимым изменением цены.

"Я думаю, что это не тот фактор, который может как-то вызвать заметное подорожание. Да, оно будет немного дороже, но это все ощутимо только в каких-то огромных объемах. А в литре это растворится. Думаю, что не стоит на это обращать внимание при прогнозировании цены", — говорит аналитик.

Будет ли бензин со спиртом смешиваться в Украине?

Украина является крупным производителем биоэтанола и экспортирует его за границу, говорит Куюн.

Действительно, если взглянуть на статистику, то в 2024 году Украина экспортировала 99,3 тысяч тонн биоэтанола, передает AgroReview. Основную часть экспорта, а именно87,6% экспорта составил неденатурированный биоэтанол, остальной объем — денатурированный продукт. Общая стоимость экспорта биоэтанола достигла 70,5 миллионов гривен.

Основными рынками сбыта украинского биоэтанола (около 87,1%) были страны Европейского Союза и Швейцария. Крупнейшими покупателями нашего биоэтанола Литва, Польша, Швейцария и Латвия. Это свидетельствует о высоком спросе на украинскую продукцию в странах с развитой экономикой. Будущее такого экспорта неизвестно, ведь в Брюсселе думали об ограничениях для украинского этанола.

Ключевые поставщики:

"Зарубинский спиртовой завод"

"Гайсинский спиртовой завод"

"Тростянецкий спиртовой завод"

"Гнидовский сахарный завод"

Vitagro

"Узинский сахарный комбинат"

Westnol

"Хоростковский спиртзавод"

"Теофипольский сахарный завод"

"Будильский экспериментальный завод"

В Украине биоэтанол можно производить в больших количествах для себя и замещать 5% бензина. Но как это будет работать, пока неизвестно.

"Можно покупать бензин в Европе и не заморачиваться. А была идея смешивать его здесь. Раньше европейцы продавали нам безалкогольный бензин (то есть добавляли меньше или вообще не добавляли этанол), и таким образом он был дешевле. Потому что этанол дороже бензина. И была идея, чтобы трейдеры покупали бензин там и смешивали его в Украине с нашим этанолом. Так мы могли и увеличить потребление этанола в Украине, и снизить зависимость от бензина", — объясняет Куюн.

Однако случится ли это на практике, пока неясно, добавляет эксперт. По его словам, биоэтанол это достаточно капризный компонент, и для смешивания его с бензином требуются технологические комплексы.

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