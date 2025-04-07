Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации о предотвращении нарушений законодательства о защите экономической конкуренции десяти крупнейшим производителям и реализаторам куриных яиц.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Отмечается, что антимонопольщики предостерегли участников рынка, осуществляющих производство куриных яиц, от повышения цен и создания условий для возникновения искусственного дефицита.

В АМКУ напомнили, что куриные яйца включены в перечень базовых товаров, которые формируют "потребительскую корзину".

"На сегодня в Украине наблюдается увеличение их стоимости в точках розничной продажи продуктов питания. Такая ситуация присуща рынку куриных яиц, в частности накануне Пасхальных праздников, когда увеличивается спрос на соответствующий товар", - отметили в АМКУ.

В ведомстве отметили, что сейчас проводят исследования колебания цен на куриные яйца.

По информации АМКУ, рынок яиц отнесен к экспортно-ориентированным отраслям промышленности. Однако наращивание объемов экспорта товара за счет уменьшения объемов его реализации на внутренний рынок приводит к возникновению искусственного дефицита яиц в Украине и повышению цен на них для конечных потребителей (учитывая увеличение спроса из-за приближения Пасхи). Поэтому антимонопольщики предостерегли участников рынка от повышения цен на яйца.

Напомним:

Украина экспортировала 20 100 тонн яиц в январе-феврале 2025 года, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2024-го.

В марте средняя стоимость десятка яиц подскочила на 9%, достигнув 76,4 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена выросла почти на 30%.

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