Как всегда часть денег ушла на обслуживание трудной работы бюрократов ЕС. Ведь кто-то должен брать на себя риски лезть под пули и писать отчеты.

Формально в прошлом году было заключено 28 соглашений на общую сумму $31,8 млрд, из которых грантов - $22,9 млрд. Банк отчитывается, что $26,3 млрд пошло на помощь малообеспеченным семьям, ВПЛ, лицам с инвалидностью, а также семьям с детьми, выплату заработной платы работникам здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и государственных служащих в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Понятно, что деньги пошли в бюджет Украины на «поддержку штанов». Но поверить на слово, что почти 1 трлн грн. пошло на благие целы – это верх наивности. Получается, что европейцы трудились за бесплатно и за миску супа. Пока не будет проведен аудит данных средств Всемирного банка, остается только догадываться. почему помощь всем нуждающимся категориям была мизерной и постоянно урезалась.

Также $230 млн было направлено на поддержку агропроизводителей через доступные кредиты и гранты, а в рамках проекта Re-PoWER было выделено $47 млн на поставку оборудования по теплоснабжению для Харькова (13 блочно-модульных котельных, 15 когенерационных установок и 10 генераторов).

Я думаю, что европейские организации должны последовать примеру США и сделать публичными данные, сколько именно денег пошло, например, для переселенцев, а сколько – на устрицы для еврочиновников. И тогда можно будет оценить КПД и эффективность помощи.





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