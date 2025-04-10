Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, впервые с начала полномасштабного вторжения выполнив два рейса из порта "Черноморск" в грузинский порт "Батуми". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Выполнено два рейса 18 и 26 марта из порта "Черноморск" в порт "Батуми", на следующей неделе планируется третий рейс", - сказал директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця" Тимофей Мураховский на совещании "Восстановление паромного сообщения Украина-Грузия в рамках ТМТМ коридора".

По его словам, проект реализуется при участии судоходной компании "Укрферри" (Одесса) и дочерней компании АО "Укрзализныця" UZ Cargo Poland (Варшава).

По словам Мураховского, первые рейсы в марте были выполнены в режиме информационной тишины. Он призвал бизнес активнее приобщаться к направлению.

Как известно, с начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 года морское сообщение между Украиной и Грузией отсутствует. Судоходная компания "Укрферри" анонсировала восстановление паромного сообщения "Черноморск-Батуми" с 9 июля 2024 года, но этого не произошло.

Ранее сообщалось, что часть грузов, которые движутся по коридору ТМТМ, соединяющему Китай с Европой, планируется направить через Украину. Как один из шагов по его реализации планируется зарегистрировать в Казахстане компанию UZ Cargo East. При этом будут задействованы паромы "Герои Плевны" и "Герои Шипки", которые УЗ планировала передать Фонду госимущества Украины как непрофильные активы.

Тимофей Мураховский на заседании Офиса экспортеров 19 февраля анонсировал обсуждение участия Украины в ТМТМ во время визита руководства УЗ в Баку в начале марта. Планируется, что паромы "Герои Плевны" и "Герои Шипки" будут перевозить контейнерные поезда из каспийских портов в Баку, затем - из грузинского порта Поти в Одессу, откуда грузы будут отправляться в Европу.

В марте UZ Cargo Poland стала ассоциированным членом Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ). В заседании ассоциации в Баку принял участие председатель правления "УЗ" Александр Перцовский. На "круглом столе" "Средний коридор: Связь через Каспийское море", который проходил в марте в Баку, он рассказал, что сейчас идет активная работа по восстановлению паромного сообщения с Грузией, что позволит не только продолжить маршрут ТМТМ в европейские страны транзитом через Украину, но и возродить прежние экономические связи.