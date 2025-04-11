КМИС решил выяснить, кто же у нас в Украине самые страшные коррупционеры? Кто, по мнению граждан, чаще всех берёт взятки? Нет, это не прокуроры с инвалидностью, не ТЦКашники на бусиках, не чиновники с виллами в Италии.

Кто покрыл страну позором?

Кто внедрил везде поборы?

Кто до взяток жадный самый?

Доктора с учителями!

29% респондентов заявили, что руководство школ и учителя требовали от них или членов семьи взятки (денег, подарка, протекции, услуги). Еще 26% сообщили о вымогательстве взяток при получении медицинских услуг (включая врачей, сотрудников больниц, поликлиник, аптек).

С чего бы это? А с того, что у врача зарплата от 10 до 15 тысяч гривен, и это если он не первый день в профессии. С того, что у учителей самая низкая зарплата в стране: если раньше их зарплаты были ниже среднего на 17%, то теперь этот разрыв увеличился до рекордных 32%. А как им еще в не помереть с голоду, если хлеб стоит минимум 30, коммуналка — 4 тысяч, а проезд в маршрутке — уже роскошь?

Именно врачи и медсестры развалили медицину, а не те, кто её реформирует с азартом садиста. Именно учителя уничтожают школы, а не те, кто выдавливает образование за пределы здравого смысла. Врач с усталым лицом после суток — вот он, злодей. Учительница, которая штопает последние колготки — вот она, коррупция.





Источник