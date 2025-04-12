Увольнение из ВСУ обвиняемого в коррупции бывшего главы налоговой службы Романа Насирова вызвало большие вопросы у юристов и депутатов. Напомним, он мобилизовался в армию на этапе судебных дебатов по его делу (закон это допускает; на время службы рассмотрение дела останавливается). Его зачислили в часть охраны Генштаба ВСУ, но после поднявшегося скандала, командир части отменил свой приказ.

В связи с этим многие вспомнили решение Верховного суда, который недавно постановил, что мобилизация, даже если она незаконна, является уже необратимой, и отправить человека обратно на гражданку нельзя.

“Когда ТЦК мобилизует человека с очевидными заболеваниями, а затем этот человек месяцами доказывает, что его не имели права мобилизовать — приказ о мобилизации не отменяют… Но если попытаться мобилизовать Насирова и из-за этого поднимается шум — тогда это другое дело. В таком случае, оказывается, приказ можно отменить”, — написал адвокат и бывший военный Маси Найем.





“То есть пока мобилизованные, у которых куча болезней, пытаются добиться справедливости, некоторых одним приказом командира могут уволить. Как мы видим, если очень захотеть, то уволить со службы могут. Правда, не всех. Все остальные и дальше будут ждать законов о сроках службы или судиться из-за незаконных действий ТЦК”, — пишет также нардеп Алексей Гончаренко.









“Оказывается, приказ о мобилизации отменить можно! Двойные стандарты”, — согласилась с этим нардеп Марьяна Безуглая.









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