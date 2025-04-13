Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что соглашение по редкоземельным ресурсам Украины обсуждали еще во время работы администрации Джо Байдена.

В интервью CNBC Блинкен назвал справедливым то, что у Украины планируют забрать редкоземельные ресурсы в обмен за оказанную помощь.

По его словам, этот вопрос рассматривался еще до смены власти в США. Блинкен подчеркнул, что соглашение было частью пакета победы, который президент Владимир Зеленский представил в последние шесть месяцев работы администрации Байдена.

«Мы пытались привлечь инвестиции в Украину, в частности в этот сектор, в течение многих месяцев. И это было бы полезным для наших компаний», — сказал Блинкен.

Соглашение по редкоземельным минералам — что известно

31 марта сообщалось, что Украина и США впервые детально обсудили драфт соглашения по полезным ископаемым, которое предложила американская сторона.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения о добыче полезных ископаемых, и предостерег, что в случае такого решения он столкнется со «значительными проблемами».

Инфографика: NV

В то же время Зеленский отметил, что Украина не будет признавать военную помощь США, предоставленную ранее, как долг.

2 апреля министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg сказал, что делегация из Украины приедет в США в конце этой или в начале следующей недели, чтобы обсудить соглашение о полезных ископаемых. По его словам, украинская сторона «наняла адвоката», а со стороны Соединенных Штатов соглашение «готово».

4 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украину на переговорах с США о ресурсном соглашении будет представлять юридическая компания, подбор которой сейчас продолжается.

7 апреля министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью агентству Associated Press отметила, что на этой неделе украинская делегация отправится в Вашингтон для технических переговоров по новому проекту соглашения между Украиной и США, касающегося критических минеральных ресурсов.

8 апреля министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина выработала позицию по соглашению о полезных ископаемых с США и определила видение текста документа.

Источник