Постановление Кабмина от 30.08.1999 №1596 «Об утверждении Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках», вступило в силу 20 марта этого года. Документом установлены единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины независимо от их места нахождения.

Отныне внутренне перемещенные лица, получившие справку ВПЛ до 24.02.2022, а также граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, могут получить свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только «Сбербанка», как было ранее.

Для граждан, выехавших за границу или оставшихся на временно оккупированных территориях, обязательным условием является ежегодная физическая идентификация. Она должна быть пройдена до 31 декабря каждого года. В случае невыполнения этого требования выплаты могут быть временно прекращены. Чтобы продолжить получать украинскую пенсию, граждане, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие с них, должны подтвердить, что не получают пенсию от Российской Федерации. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины в произвольной форме.

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