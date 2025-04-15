Министерство образования Украины снова «радует» инициативами: на этот раз хотят принимать в детсады малышей не с трех лет, а с трех месяцев. Вы можете подумать, что вместо того чтобы решать проблему нехватки мест, поднятия зарплат воспитателям и улучшения условий, соросята из Минобразования снова занимаются продуцированием мертворожденных идей.

Сейчас государство не может обеспечить нормальное финансирование даже для существующих детсадовских групп. Воспитатели работают за копейки, детсады закрываются, а родителям приходится искать частные альтернативы или сидеть с детьми дома. Новые группы для малышей — это дополнительный персонал, медицинский уход, адаптированные помещения. Кто за это заплатит?

Но не стоит исключать, что идея яслей с трех месяцев - шаг к отмене декретного отпуска. В СССР тоже были такие ясли, но давайте вспомним, зачем. Женщина должна была как можно быстрее выйти на работу. Так что вопрос не в заботе о детях, а в том, чтобы мамы как можно быстрее возвращались в экономику.

Сегодня в Украине декретный отпуск длится до трех лет, но власти явно ищут способы сократить этот срок. Вместо достойных выплат и условий для матерей нам предлагают ясли, которые вряд ли получат достаточное финансирование. В итоге мам отправят работать, а дети окажутся в переполненных группах с минимальным уходом.





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