Качество газа ухудшится. И причина не только в ракетных ударах по объектам подготовки и очистки газа, а в том самом транзите российского газа.

Ассоциации газодобывающих компаний Украины решили наплевать на интересы потребителей и неистово призывают власть пересмотреть стандарты качества поставки газа. Как всегда, газовые волонтеры обещают, что все деньги пойдут на «банку» для восстановления после разрушений в результате ракетных атак.

Если раньше еще со времен СССР калорийность газа составляла 8200 ккал на 1 сжигаемый кубометр газа, то сейчас компании требуют официального снижения до 6800-7000 ккал – на 15-20%. При этом установленный стандарт уже ниже советского и составляет – 7800 ккал.

Секрет такого высокого качества газа (8200 ккал) объясняется очень просто. Требования к показателям газа прописаны в законодательстве Украины и калорийность соответствовала показателям российского газа, который транспортировался для компаний ЕС. Европейское качество, так сказать.

Так что теперь если вы думаете, что ваш счетчик будет считать калорийность газа, то ошибаетесь. Как миленький будет крутить свое шестеренку в пользу «Нафтогаза».

НКРЭКУ уже поручила снизить требования к качеству природного газа, который поступает в систему, и добытчики якобы не могут придерживаться определенных обязательств по этому качеству.

Логичным было бы предположить, что правительство должно взять под свой контроль попытку фактически повысить стоимость газа для населения через схему снижения калорийности. Если нужны деньги для ремонта газовой инфраструктуры, то для этого есть бюджет страны, а не карман украинца. Но никто, разумеется, этого делать не станет.





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