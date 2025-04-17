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Сьогодні, 10:00

Пасажирський поїзд Одеса – Кишинів відновить роботу влітку

Категория: Новини / Корисні поради

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Железнодорожное сообщение между Одессой и Молдовой было прервано в феврале 2022 года из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Делегация Молдовской железной дороги 11 апреля посетила с рабочим визитом Киев. Стороны обсудили возможности транзита грузов в страны ЕС и обратно железнодорожными линиями. После восстановления сообщения возобновит работу и пассажирский поезд Одесса – Кишинев, запуск которого запланирован с открытием летнего сезона.

Маршрут поезда будут проходить через территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом говориться в сообщении Молдавской железной дороги.

 

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