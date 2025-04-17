Команда из Кембриджа, изучающая планету под названием K2-18b, выявила признаки наличия молекул, которые на Земле могут быть произведены только простыми организмами, передает Би-Би-Си.

Это уже второй случай, когда химические вещества, которые могут быть свидетельством существования жизни, обнаружены в атмосфере планеты при помощи телескопа «Джеймс Уэбб». Новое открытие более многообещающее, чем предыдущее.

Однако и кембриджская команда, и другие астрономы подчеркивают, что для подтверждения результатов их исследования необходимо больше данных.

Главный исследователь, профессор Никку Мадхусудхан, рассказал мне при встрече в его лаборатории в Институте астрономии Кембриджского университета, что он надеется получить окончательные доказательства в ближайшем будущем.

«Это самое убедительное доказательство, которое у нас сейчас есть, что где-то там, возможно, есть жизнь. Я могу реалистично сказать, что мы сможем подтвердить это свидетельство в течение года-двух», — говорит он.

K2-18b в два с половиной раза больше Земли. Планета находится более чем в тысяче триллионов километров от нас.

Телескоп «Джейм Уэбб» насколько мощный, что он может анализировать химический состав атмосферы планеты на основе того, как она поглощает свет звезды — красного карлика, вокруг которого вращается.

Ученые из Кембриджа обнаружили, что в атмосфере K2-18b, судя по всему, есть следы органических соединений, которые могут быть связаны с наличием жизни: диметилсульфид и диметилдисульфид. На Земле эти вещества производят морские бактерии и фитопланктон.

Мадхусудхан говорит, что он был удивлен тем, насколько много газа, судя по всему, было обнаружено в атмосфере планеты в рамках одного периода наблюдения.

«По нашим оценкам, в атмосфере K2-18b концентрация газа в тысячи раз выше, чем на Земле», — говорит он.

«Так что если связь [газов] с жизнью реальна, то эта планета изобилует жизнью», — заключает исследователь.

Мадхусудхан развивает свою мысль: «Если мы подтвердим, что на K2-18b есть жизнь, мы тем самым по сути подтвердим, что жизнь в нашей галактике довольно распространена».

Телескоп «Джейм Уэбб» может анализировать химический состав атмосферы планеты на основе того, как она поглощает свет звезды

Впрочем, команда ученых охотно признает, что на данном этапе остается еще очень много «если» и «но».

Во-первых, новейшее наблюдение не соответствует стандартам, которые позволили бы говорить о научном открытии.

Для этого ученые должны быть примерно на 99,99999% уверены, что результат, который они видят, — это реальность, а не погрешность. В науке это называют результатом уровня пяти сигм.

Однако новейшее наблюдение имеет уровень статистической значимости в три сигмы, то есть ученые на 99,7% уверены в том, что речь не идет о случайности.

На первый взгляд, это отличный результат, но его недостаточно для того, чтобы убедить научное сообщество. Тем не менее это намного более многообещающий результат, чем наблюдения той же команды полтора года назад. Тогда они были уверены лишь на 68% (одна сигма), и получили много скептических откликов.

Но даже если команда кембриджских исследователей добьется результата уровня пяти сигм, это не будет однозначным доказательством того, что на этой планете есть жизнь. Об этом говорит независимый эксперт — профессор Кэтрин Хейманс из Эдинбургского университета, она также с 2021 года является Королевским астрономом Шотландии.

«Даже имея такой уровень определенности, все равно будет стоять вопрос о происхождении этого газа», — сказала Хейманс в интервью Би-би-си.

«На Земле он вырабатывается микроорганизмами в океане, но, даже обладая такими прекрасными данными, мы не можем с уверенностью утверждать, что этот газ на другой планете — биологического происхождения, потому что во Вселенной происходит огромное количество странных вещей, и мы не знаем о том, какие геологические процессы происходят на этой планете — возможно, некоторые из них могут привести к образованию таких молекул», — замечает Кэтрин Хейманс.

С этим утверждением команда исследователей из Кембриджа полностью согласна. Они работают с различными группами исследователей, чтобы изучить вопрос, как диметилсульфид и диметилдисульфид могут быть произведены в лаборатории без участия живых организмов.

Другая группа исследователей детально изучает альтернативную версию — небиологического происхождения этих веществ, обнаруженных на K2-18b. Здесь идут серьезные научные дебаты не только по поводу наличия диметилсульфида и диметилдисульфида на планете, но и по поводу структуры самой планеты.

Причина, по которой многие исследователи делают вывод, что на планете есть огромный океан, заключается в отсутствии аммиака в атмосфере K2-18b. Их предположения заключаются в том, что аммиак из атмосферы поглощается огромным водоемом. Его отсутствие в атмосфере можно также объяснить океаном расплавленной породы, что, в свою очередь, исключает наличие жизни на планете, говорит профессор Оливер Шортл из Кембриджского университета.

«Все, что мы знаем о планетах, вращающихся вокруг других звезд, получено от крошечных частиц света, отражающегося от атмосфер этих планет. Поэтому нам приходится считывать невероятно слабый сигнал не только для обнаружения признаков жизни, но и для всего остального», —говорит исследователь.

«Что касается K2-18b — то до сих пор идут научные дебаты по поводу структуры планеты», — сказал он.

У Николаса Вогана из Исследовательского центра Эймса НАСА есть еще одна интерпретация данных. Он опубликовал исследование, предполагающее, что K2-18b — это мини-газовый гигант, у которого нет поверхности.

Обе эти альтернативные версии также ставятся под сомнение другими группами исследователей, которые указывают на то, что это не соответствует данным, полученным с телескопа «Джеймс Уэбб» — что лишь подчеркивает всю серьезность научных дебатов, развернувшихся вокруг K2-18b.

Профессор Мадхусудхан признает, что ему еще предстоит найти ответ на один из самых больших вопросов в науке, но считает, что он и его команда на правильном пути.

«Это может стать переломным моментом, когда фундаментальный вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, внезапно станет тем, на который мы сможем дать ответ», — говорит он.

Исследование было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.