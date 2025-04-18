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Від Ватикану до Єрусалиму - великодні урочистості розпочинаються по всьому світу

Категория: Новини / Події

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Православные и католики готовятся к Светлому празднику Пасхи. В Чистый (Великий) четверг традиционные богослужения прошли в Ватикане и Иерусалиме.

Тысячи людей собрались в соборе Святого Петра в Ватикане на мессу в Великий четверг, знаменующий начало Пасхальной недели в католической традиции.

Папа Франциск не смог провести богослужение по состоянию здоровья - он всё ещё восстанавливается после нескольких недель борьбы с двусторонней пневмонией.

Его заменил кардинал Доменико Кальканьо - отставной глава Управления собственностью Апостольского престола. Он зачитал текст проповеди, приготовленной понтификом. Она была посвящена католическим священнослужителям, которые, по словам Папы римского, 

"призваны оставить позади клерикализм и стать вестниками надежды".

На мессе присутствовали более 1000 священнослужителей со всего мира.

Тем веменем в Иерусалиме православные верующие собрались в Храме Гроба Господня - месте, где, попреданию, был распят, погребён, а затем воскрес из мёртвых Иисус.

Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил традиционное омовение ног 12 священников, как две тысячи лет назад Ииусус - своим 12 ученикам.

Этот важный обряд в Чистый четверг знаменует начало Пасхальных торжеств на Святой Земле.

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