Православные и католики готовятся к Светлому празднику Пасхи. В Чистый (Великий) четверг традиционные богослужения прошли в Ватикане и Иерусалиме.
Тысячи людей собрались в соборе Святого Петра в Ватикане на мессу в Великий четверг, знаменующий начало Пасхальной недели в католической традиции.
Папа Франциск не смог провести богослужение по состоянию здоровья - он всё ещё восстанавливается после нескольких недель борьбы с двусторонней пневмонией.
Его заменил кардинал Доменико Кальканьо - отставной глава Управления собственностью Апостольского престола. Он зачитал текст проповеди, приготовленной понтификом. Она была посвящена католическим священнослужителям, которые, по словам Папы римского,
На мессе присутствовали более 1000 священнослужителей со всего мира.
Тем веменем в Иерусалиме православные верующие собрались в Храме Гроба Господня - месте, где, попреданию, был распят, погребён, а затем воскрес из мёртвых Иисус.
Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил традиционное омовение ног 12 священников, как две тысячи лет назад Ииусус - своим 12 ученикам.
Этот важный обряд в Чистый четверг знаменует начало Пасхальных торжеств на Святой Земле.