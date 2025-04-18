



Такое решение может иметь большие последствия, чем кажется на первый взгляд.

Пять судей Верховного Суда Великобритании единогласно постановили, что юридическое определение женщины в Законе о равенстве 2010 года не включает в себя трансгендерных женщин, имеющих свидетельство о признании гендерной идентичности (GRC), пишет The Guardian. Это решение стало значительным поражением для шотландского правительства, оно означает, что трансгендерные женщины больше не смогут заседать в общественных советах в местах, предназначенных для женщин.

Это, как отметили в издании, может иметь гораздо более широкие последствия. Ведь такое решение может привести к большим ограничениям прав трансгендерных женщин на использование услуг и мест, предназначенных для женщин. Также могут появиться призывы к пересмотру британского законодательства о признании гендера.

По словам председательствующего на слушании судьи Лорда Ходжа, в Законе о равенстве (УР) четко указано, что его положения касаются биологического пола при рождении, а не приобретенного гендера человека, независимо от того, есть ли у него свидетельство о признании гендера.

Он отметил, что это повлияло на формирование гендерной политики в спорте и вооруженных силах, больницах, а также на благотворительные организации, которые работают только с женщинами. Кроме того, по словам судьи, этот подход повлиял и на доступ к раздевалкам и помещениям, предназначенным только для женщин.

«Толкование пола как сертифицированного пола противоречило бы определению мужчины и женщины в Законе о равенстве, а следовательно, и характеристике защищаемого пола. Это привело бы к разнородным группам. С точки зрения обычной речи, положения о дискриминации по признаку пола, особенно касающиеся беременности и материнства, а также защиты от рисков, непосредственно затрагивающих женщин, могут быть истолкованы только как касающиеся биологического пола», – объявил судья решение.

Активисты кампании за права трансгендеров призвали трансгендерных людей и их сторонников сохранять спокойствие по этому решению.

«Мы призываем людей не паниковать – очень скоро появится много комментариев, которые, вероятно, будут намеренно преувеличивать влияние, которое будет иметь это решение на жизнь всех транслюдей. Мы сообщим больше, как только сможем. Пожалуйста, берегите себя и друг друга сегодня», – отметила в соцсетях организация Scottish Trans заявила в социальных сетях.

Трансгендерная женщина в шотландской партии Зеленых Элли Гомерсалл призвала правительство Великобритании изменить закон, чтобы закрепить полное равенство для трансгендерных людей.

«Я очень расстроена решением Верховного суда, которое положило конец 20-летнему пониманию того, что трансгендерные люди, имеющие свидетельство о признании гендерной идентичности, могут быть почти с любыми намерениями и целями юридически признаны как наши настоящие полы. Эти средства защиты были введены в действие в 2004 году после решения Европейского суда по правам человека. А это значит, что сегодняшнее решение подрывает жизненно важные права моего сообщества на достоинство, безопасность и право на уважение к тому, кем мы являемся», – отметила Гомерсалл.

Группа For Women Scotland, проводящая гендерно-критическую кампанию при финансовой поддержке Джоан Роулинг, заявила, что определение женщины в Законе о равенстве ограничивается лицами, родившимися биологически женщинами.

Гендерная активистка, которая помогла создать кампанию «Пол имеет значение» Майя Форстейтер, участвовавшая в деле Верховного суда, поддерживая For Women Scotland, заявила о правильности решения.

«Мы рады, что Верховный суд принял аргументы For Women Scotland и отклонил позицию шотландского правительства. Суд дал нам правильный ответ: защищенный признак пола – мужского и женского – относится к реальности, а не к бумагам», – заявила Форстейтер.

По мнению Ходжа, позиция шотландского правительства и Комиссии по равенству и правам человека – люди, имеющие свидетельство о признании гендерной идентичности, считаются женщинами, а те, кто не имеет такого свидетельства, нет – создают «две подгруппы». Это якобы могло запутать любые организации, с которыми они сотрудничали. Государственный орган не может знать, есть ли у трансженщины такой сертификат, поскольку эта информация является частной и конфиденциальной.

В издании отметили, что предоставление трансгендерным женщинам такого же правового статуса, как и биологическим женщинам, может повлиять на места и услуги, предназначенные специально для лесбиянок, также подвергшихся исторической дискриминации и насилию.

Что касается постановления, которое может иметь серьезные последствия для деятелей в мире спорта и спортивных центров, то, по словам судьи, некоторые услуги и места могут «функционировать должным образом только при условии, что пол трактуется как биологический пол».

«Эти положения включают отдельные помещения и услуги для лиц одного пола, в том числе раздевалки, общежития, медицинские услуги, совместное проживание, и возникают в процессе действия положений, касающихся однополых ассоциаций и благотворительных организаций, справедливого участия женщин в спорте, исполнения обязанности по соблюдению равенства в государственном секторе и вооруженных сил», - отметил Ходж.

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Он призвал людей не воспринимать это решение «как триумф одной или нескольких групп нашего общества над другими". По словам судьи, у всех трансгендерных людей есть четкая правовая защита в соответствии с законом 2010 года против дискриминации и преследований.

Председатель Комиссии по равенству и правам человека Кишвер Фокнер, которая вмешалась в дело в поддержку позиции шотландского правительства, сказала, что ей нужно время, чтобы полностью интерпретировать последствия этого решения. Однако комиссия удовлетворена тем, что ее беспокойство по поводу отсутствия ясности относительно пространств, предназначенных только для однополых людей и лесбиянок, было учтено.

«Мы рады, что это решение решает некоторые из трудностей, на которые мы обратили внимание в нашем представлении в суд, включая проблемы, с которыми сталкиваются те, кто стремится сохранить однополые пространства, а также права однополых людей на создание ассоциаций», - отметили в комиссии.

Ранее сообщалось, что в Грузии депутаты от "Грузинской мечты» и «Силы народа» инициировали законодательный пакет, согласно которому термины «гендер» и «гендерная идентичность» исключат из всех действующих законов Грузии. Закон «О гендерном равенстве» хотят переименовать в закон «О равенстве женщин и мужчин».

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