Вице-президент США, несколько лет назад перешедший в католичество, встретился с папой римским в Ватикане. Понтифик неоднократно критиковал антииммиграционные меры в США: встреча рассматривается как сближение между Святым Престолом и Вашингтоном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с папой Франциском в доме в Санта Марте, где понтифик находится на лечении после 38-дневного пребывания в больнице в связи с двусторонней пневмонией.

Источники в Ватикане сообщили, что встреча, которая длилась несколько минут, дала возможность обменяться пасхальными поздравлениями. СМИ характерузуют эту встречу как сближение между администрацией Трампа и Ватиканом после того, как папа Франциск неоднократно критиковал жесткие антииммиграционные меры в США.

Визит Вэнса в Рим

В субботу Вэнс, который вместе с семьей приехал в Рим на Пасху, встретился с высокопоставленными чиновниками Ватикана, включая государственного секретаря Пьетро Паролина. Его сопровождал архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами и международными организациями.

По словам ватиканских источников, на встрече приветствовались хорошие двусторонние отношения, существующие между Ватиканом и США, и была подтверждена общая приверженность защите права на религиозную свободу и свободу совести.

Как сообщается, состоялся обмен мнениями о международной ситуации, особенно о странах, где идут войны, наблюдается политическая напряженность и сложная гуманитарная ситуация. Особое внимание было уделено мигрантам, беженцам и заключенным, также обсуждались другие темы, представляющие взаимный интерес.

"Для меня было честью посетить Ватикан во время Страстной недели и благословением ощутить красоту и благоговение литургии Страстной пятницы в соборе Святого Петра", отметил Вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В пятницу вице-президент США встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Палаццо Чиги, чтобы обсудить американо-итальянские отношения, а также торговые переговоры с Европейским союзом.

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