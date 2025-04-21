Собаки известны тем, что являются преданными и безусловно любят своих хозяев, поэтому неудивительно, что многие люди хотят завести себе такого домашнего любимца. Однако во время ухода за ним возникает много вопросов, одним из которых является, сколько на самом деле времени должны спать собаки. На это ответил британский ветеринар Бен на своей странице в соцсети Tik Tok, передает Express.

"Сколько сна должна спать среднестатистическая собака ежедневно? Легко предположить, что восьми часов может быть достаточно - так же, как и нам, людям, - но на самом деле собакам нужно от 12 до 14 часов. Некоторые особи нуждаются в 18 часах сна: гигантские породы, щенки, очень активные собаки. Собаки, как и мы, ведут суточный режим, то есть спят преимущественно ночью, но, в отличие от нас, они относятся к полифазным спящим, что означает, что они имеют несколько фаз сна в течение дня", - объяснил эксперт.

По его словам, собаки это делают не от лени или скуки, а от того, что это их обычный сон. Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что многие собаки просто не высыпаются днем.

"Например, собаки, которые посещают собачий сад, могут быть стимулированы в течение всего дня, или собаки, которые живут в занятом доме с маленькими детьми, например, не имеют возможности отвлечься для дневного сна, который очень важен для них", - отметил Бен.

Ветеринар добавил, что, как и в случае с людьми, дефицит сна влияет на поведение собак и их самочувствие, в результате чего они станут более раздраженными при коммуникации с людьми и другими собаками.

Отмечается, что тревожность и похожие симптомы усиливаются из-за недосыпания, поэтому Бен отметил, что это может случаться и с собаками.

"Оказывается, во фразе "пусть спящие собаки врут" есть доля правды", - добавил он.

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Также ветеринары объяснили, как понять, что ваша собака счастлива. По их словам, домашние любимцы должны иметь для этого все базовые потребности, вести себя расслабленно и иметь определенный распорядок дня.

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