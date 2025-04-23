В Украине уже третий год подряд официально не повышаются тарифы на коммунальные услуги. Но назвать их доступными язык не поворачивается — особенно если сравнить с ценами десятилетней давности. Всё просто: сегодня украинцы платят за коммуналку в 10, а то и в 17 раз больше, чем в 2013 году. А зарплаты? Увеличились, но совсем не пропорционально. И вот результат — жить стало не легче.

📈 Тарифы растут — даже когда «не растут»

Официально рост тарифов вроде бы поставлен на паузу. Но на местах — совсем другая картина. В Киеве, например, резко подорожало обслуживание домов и придомовых территорий. Люди в шоке: с 7 грн за квадратный метр сразу до 12–14 грн. И это не абстрактные проценты — это реальные суммы в квитанциях. Для сравнения: в 2013 году такая услуга стоила всего 2,41 грн. Получается, рост — почти в 6 раз.

🚿 Вода, тепло, газ: сравнение 2013 vs 2025

Холодная вода : с 3 грн до 30–50 грн за кубометр — рост в 10 раз .

Горячая вода : с 12–15 грн до более 90–100 грн — опять в 6–8 раз .

Отопление : с 2–3 грн до 25–30 грн за квадратный метр — рост в 10 раз .

Газ : с 800 грн до почти 8000 грн за 1000 кубометров — снова в 10 раз .

Электроэнергия: с 26–33 копеек до 4,32 грн за кВт/ч — почти в 17 раз дороже.

💸 Зарплаты не спасают

Да, формально зарплаты выросли. В 2013 году средняя была 3619 грн ($452). Сейчас — 21473 грн ($523). Вроде бы в долларах стало больше, но по факту — платить стало намного труднее. Потому что почти все коммунальные тарифы увеличились в 10 и более раз, а зарплата — всего в 1,15 раза в долларовом эквиваленте. Да и не следует забывать, что в Украине сильное расслоение в заработных платах — одни получают миллионами, другие еле выживают на минималке, кастрированной неподъемными налогами. Так что средняя температура по больнице - показатель более чем сомнительный.

⚖️ Цифры говорят сами за себя

Не нужно быть экономистом, чтобы понять: при таком росте тарифов и таком «росте» доходов люди элементарно не справляются. Для многих коммуналка стала неподъемной, особенно для пенсионеров и семей с детьми. А что будет, если начнётся новый виток повышения цен — уже официально?

🤷‍♂️ Итог — на табло

Итог этого исторического сравнения — на поверхности. Всё понятно без дополнительных комментариев. Тарифы выросли, зарплаты — не догнали. И пока государство уверяет, что «тарифы не растут», народ это чувствует на собственном кошельке. Платёжки говорят громче, чем любые отчёты.