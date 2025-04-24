В Риме открылась одна из самых полных выставок, когда-либо посвященных художнику Микеланджело Меризи, более известному как Караваджо.

На ней представлены 24 работы, в том числе из международных коллекций, некоторые из которых впервые демонстрируются в Италии.

Выставка проходит в Палаццо Барберини и приурочена к Юбилейному году, объявленному Ватиканом, и предоставляет редкую возможность узнать о последних открытиях, связанных с Караваджо.

Томас Клемент Саломон "Это был огромный успех у публики. За 20 дней с момента открытия мы продали уже 240 000 билетов. В стиле Караваджо много элементов, которые придают ему ощущение современности. Он писал фигуры в натуральную величину, выбирая естественные фоны, темные и не украшенные. В центре его работ - собственная жизнь, люди, которых он любил, мужчины, женщины, его спутницы. Модели, которых он изображал. Караваджо умел запечатлеть самые интимные стороны человеческой души с непревзойденной эмоциональной глубиной".

Караваджо является ярким представителем реализма в живописи эпохи барокко и автором множества шедевров.

Выставка продлится до 6 июля, и билеты на ближайшие несколько недель уже распроданы - тем, кто хочет увидеть ее, придется поторопиться.





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