Доля импортного сыра на рынке Украины установила рекорд за 11 лет. Почему так произошло и когда могут исчезнут сыры украинского производства?

Первый квартал 2025 года принес неприятные новости для отечественных сыроделов: импорт сыра в Украину вырос в среднем на 25% относительно показателей 2024 года. Иностранные твердые сорта уже занимают почти половину отечественного рынка.

Местные производители бьют тревогу, поскольку им сложно конкурировать с иностранными компаниями. Причины - конъюнктура внутреннего молочного рынка, покупательная способность населения и дотации иностранным производителям.

Если экспансия иностранных сыров будет продолжаться, то к концу 2025 года страна рискует потерять целую отрасль, предупреждают эксперты. Что делать, чтобы этого не произошло?

Польша и контрабанда

Ежемесячно в Украину завозят около 3 тыс. тонн импортного сыра, свидетельствуют данные Союза молочных предприятий Украины ). Подавляющая его часть - твердые и полутвердые сорта. По словам исполнительного директора Арсена Дидура, больше всего на отечественный рынок поставляется продукции польских компаний.

По оценкам союза, еще 1 тыс. тонн сыра завозят нелегально, без контроля качества и уплаты налогов. Эту цифру официальная статистика как контрабанду не отражает, но, говорит Дидур, наличие таких объемов ощущают украинские производители.

Последние ежемесячно производят около 4 тыс. тонн сыра. "За январь-февраль 2025 года крупные сети национального ритейла обеспечили 47% внутреннего потребления импортным сыром", - констатирует исполнительный директор. В 2014-2015 годах доля импортного сыра на внутреннем рынке составляла 11-15%, говорит Дидур.

Почему импортного сыра стало больше

Основная причина - более низкая цена импортного продукта. Это выглядит парадоксально, потому что обычно в стоимость импортных товаров закладываются логистические расходы, что сказывается на конечной цене продукции. Однако этот феномен имеет объяснение.

За 2024 год молочное сырье, на которое приходятся 70% себестоимости сыра, в Украине подорожало на 30%. Основной компонент производства отечественного продукта вырос почти до уровня стран Евросоюза, а платежеспособность украинцев осталась низкой, из-за чего сыроделы имели проблемы с продажами.

"В 2023 году цена на молоко в Украине была ниже, чем в странах Евросоюза, что помогало отечественным производителям конкурировать. Спрос рос, объемы производства - тоже. Однако осенью 2024 года цена на молоко выросла на 20-30% и в декабре был зафиксирован рекордный объем импорта сыров с 2021 года", - объясняет партнер проектов профильного агентства "Инфагро" Максим Фастеев.

В начале 2025 года ситуация улучшилась. В марте сырье в Украине стоило на 25% меньше, чем в странах ЕС: 41,62 евроцента за кг экстра-молока против 54,68 евроцента в Польше и 53,65 евроцента в среднем в ЕС. Несмотря на это импортные сыры до сих пор имеют ценовое преимущество в Украине. В чем причина?

"Польша ежемесячно экспортирует к нам 1,5-1,8 тысячи тонн сыра - это 10% их экспорта. Украинский рынок потребления - 8 тысяч тонн в месяц, поэтому пространство для роста у них есть. Их производство растет ежегодно", - говорит Дидур

. По его словам, для захвата большей доли украинского рынка поляки могут прибегать к демпингу, покрывая это доходами с рынка Евросоюза.

Более вероятно, что на более низкую конечную цену иностранного продукта влияет фактор государственной поддержки со стороны ЕС и национальных правительств, которые позволяют "срезать" значительную часть издержек производства, утверждают украинские сырьевики.

"Евросоюз дотирует до 30% стоимости молока, поэтому получается более низкая цена на продукт. К тому же, к нам сыры завозятся без входной пошлины", - пояснил ЭП председатель наблюдательного совета "Молочного альянса" (бренд "Пирятин") Сергей Вовченко. Еще один нюанс - расчеты с ритейлом. За импортный сыр крупные сети магазинов платят поставщикам сразу, а за украинский - через 120 дней. За это время за счет прибыли они завозят еще больше импортного сыра, жалуется Дидур.

Покупка иностранных сыров сетями - это часто прямой контракт без дополнительных условий, а украинским производителям ритейл диктует правила. "Сетям интересно ввозить продукцию как собственный импорт и для развития своего бренда", - добавляет Вовченко.

Крупнейшие супермаркеты занимают 70% рынка ритейла, поэтому местные производители принимают условия супермаркетов, иначе потеряют доступ к потребителю. ЭП попросила АТБ и Fozzy Group ("Сильпо", "Фора", "Фоззи") раскрыть условия соглашений с украинскими и иностранными производителями сыров, но там воздержались от ответа.

И производители, и эксперты утверждают, что украинский сыр не уступает иностранным по качеству. "Крупные предприятия используют высококачественное сырье, а наши сырзаводы соответствуют требованиям Евросоюза", - утверждает Дидур.

Исчезнут ли украинские сыры

Директор по маркетингу бренда "Комо" Ирина Стопа описала ситуацию с сырной экспансией как критическую. Из-за рекордного подорожания сырья в 2024 году производители подняли цены и сети начали массово завозить продукцию из-за рубежа.

"Если ситуация не изменится, то доля импортных твердых сыров и в дальнейшем будет расти, а Украина потеряет свою сырную промышленность. Это приведет к уменьшению фермерских хозяйств и поголовья коров", - убеждена она.

Сейчас 20-30 крупных и средних предприятий обеспечивают большую часть отечественного производства сыров. По данным СМПУ, в отрасли работают 200 тыс. человек: фермеров, производителей, логистов, продавцов. Сырзаводы - основные предприятия в малых и средних городах. Их исчезновение ухудшит экономическое положение громад.

"Если до конца 2025 года импорт захватит 80% отечественного рынка, украинские производители не выдержат и остановятся. Никто не будет работать себе в убыток. Это касается крупных производителей", - предупреждает Дидур.

По его словам, менее трагические последствия будут ждать малых производителей, поскольку они имеют устойчивый локальный рынок.

Учитывая жалобы производителей, ситуация выглядит критической. В условиях, когда импортные сыры дешевле, а условия реализации диктует крупный ритейл, коллапс отрасли - это вопрос времени. По словам экспертов, его осталось меньше года. Однако существуют варианты, которые могут облегчить условия работы сыроделов.

Молочники изСМПУ предлагают Минэкономики поддержать потребление сыра программой "Национальный кэшбек" путем установления ставки 30%. Это стоило бы бюджету 100 млн грн в год, но сохранило бы производство, рабочие места и налоги и стимулировало бы внутренний спрос, считает Дидур.

Однако этот вариант представляется малоэффективным. Стимулирование спроса "из центра" обеспечило в 2024 году прирост 0,001% ВВП из расчета всех причастных отраслей, а потратили на программу за последние четыре месяца года 400 млн грн.

Украинские производители хотят дотаций из госбюджета, ведь в ЕС этот бизнес поддерживает государство и конкурировать с дотационным продуктом сложно. На 2025 год правительство предусмотрело 1 млрд грн для животноводства и агропереработки, но дойдут ли эти средства до всей отрасли, не известно, поскольку эта статья бюджета не защищена.

Даже если этот миллиард "разбросают" по отрасли, он не исправит ситуацию, потому что господдержка польских производителей исчисляется миллиардами евро.

Решение проблемы может крыться не в государственных дотациях, а в ликвидации барьеров: налогового давления, бюрократии, неравных условий сотрудничества с ритейлом.

Второй нюанс - себестоимость и сырье. Молоко в Украине уже дешевле, чем в ЕС. Однако логистика, электроэнергия, упаковка и налоги формируют цену, которая не позволяет конкурировать с отраслью, где с сырья "срезают" треть стоимости.

Один из вариантов снижения себестоимости - восстановление спецрежима НДС для производителей молока, действовавшего до 2017 года. Тогда фермы не платили НДС в бюджет, а направляли его на спецсчета, деньги с которых использовали для развития производства. После отмены этого режима Украина за семь лет потеряла почти 40% поголовья крупного рогатого скота, что привело к дефициту молока и росту цен на него. Однако правительство вряд ли пойдет на этот шаг.

Наиболее нежелательный вариант - ухудшение качества продукции ради уменьшения затрат бизнеса. Это снизило бы цены на сыры, но украинские производители теряли бы свои позиции еще быстрее из-за отказа потребителей от некачественной продукции.

Снизить расходы без потери качества можно через собственные инвестиции и доступ к дешевым средствам. В Украине этого нет и скоро не будет. "Во время войны дешевые кредиты и поддержка государства недоступны. Остаются только варианты привлечения частного капитала из других сфер или иностранные инвестиции", - считает Фастеев.

Один из реалистичных шагов - пересмотр формата взаимодействия с ритейлом. Следует инициировать контракты, которые будут выгодны всем сторонам. Государство не должно вмешивалось в этот процесс, поскольку тогда условия покупки украинского сыра могут исказиться настолько, что ритейлу может стать выгоднее его не покупать.