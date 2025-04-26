Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу Государственной фискальной службы Украины Роман Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн, сообщает Центр противодействия коррупции.

Коллегия судей — Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский — частично удовлетворили ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн грн, говорится в сообщении в телеграм-канале.

Это ходатайство стало следствием мобилизации Насирова. Рассмотрение данного ходатайства продолжалось в течение последних двух судебных заседаний, суд заслушивал доводы прокурора, которая отметила, что такое желание Насирова мобилизоваться только связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который истекает менее чем через год.

В свою очередь Насиров и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства и утверждали, что мотивы добровольной мобилизации являются “долгом государству”.

Кроме того, суд допросил свидетелей, которые подтвердили инициативу по поиску воинской части самим Насировым, его перевод с боевой должности на небоевую наличием у него соответствующего заключения ВВК. В то же время отметили, что Насиров не сообщал им о необходимости ему являться в суд во время несения службы, сообщает ЦПК.

ЦПК напоминает, что Насирова обвиняют в том, что он и директор департамента ГФС в период 2015-2016 годов якобы позволили компаниям беглого нардепа Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Из-за этого государство понесло убытки на сумму более 2 млрд грн.

11 апреля прокурор САП направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения Насирову на взятие под стражу с возможностью внесения залога в 75 млн грн.

Насиров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Он в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины VIII созыва, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”.

9 апреля 2025 года обвиняемый не явился в суд, его защитник подал ходатайство о приостановлении указанного производства в связи с мобилизацией подзащитного, отметили в САП.





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