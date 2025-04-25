Борьба с социальным неравенством, бедностью, проблемы миграции, экологии - папа Франциск, прозванный "папой бедных", называл приоритетами своего понтификата. Одни считают его реформатором, символом перемен. Другие - сетуют на недостаток внимания к проблемам с правами женщин и секс-меньшинств.

Папа Франциск посвятил свой понтификат проблемам представителей самых уязвимых категорий - обездоленных, малоимущих, мигрантов... Но были ли действительно прогрессивны его идеи?

Свой первый визит в статусе понтифика он совершил на итальянский остров Лампедузу 8 июля 2013 года, где отдал дань памяти мигрантам, погибшим в Средиземном море, и осудил "безразличие мира" к их судьбе.





"Он был человеком мира, человеком, отстаивающим человеческое достоинство, и он всегда выступал в защиту тех, с кем плохо обращались, когда мигрантов делали крайними и демонизировали в том числе - некоторые силы здесь, в Европарламенте", - сказала Euronews Эвин Иежир, депутат от шведских социал-демократов (S&D).





Прозванный "папой бедных", он проводил различные мероприятия в поддержку нуждающихся, даже приглашал бездомных на обед в Ватикан, учредил Всемирный день бедных.

Активно интересуясь экономическими вопросами, глава католической церкви также осуждал "эксцессы глобализации", крупных финансовых игроков, которые "топчут людей ногами", и "идолопоклонство деньгам".

Кроме того, его волновали проблемы экологии, которым он посвятил своё энциклическое послание Laudato Si' , опубликованное в 2015 году.

В области прав меньшинств и женщин ситуация не сильно изменилась, сетуют многие.

С его подачи Ватикан разрешил благословлять гомосексуальные пары, но вне церковных ритуалов и служений литургий. Религиозный брак для них так и остался под запретом.

Тема репродуктивных прав женщин практически не затрагивалась в период его понтификата.

Во время визита в Бельгию папа назвал врачей, делающих аборты, "наёмными убийцами", сравнив искусственное прерывание беременности с убийством.





"Он не понял, что ограничения сексуальных и репродуктивных прав женщин не положат конец абортам. Они лишь сделают аборты опасными и недоступными для всех женщин", - сказала Лина Гальвес, испанский евродепутат (S&D).









"Он был человеком, который боролся со многими видами неравенства, но, похоже, о гендерном неравенстве и отсутствии прав у женщин он не думал", - добавляет она.





Хотя он расширил функции женщин в управлении церковью, допустил их к голосованию на Синоде епископов, они по-прежнему не могут служить священниками.

Одни считают, что время для масштабных церковных реформ ещё не настало. Другие - те, кто ждал их от папы Франциска, с сожалением говорят об упущенных возможностях.





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