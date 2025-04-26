 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

"Європейська солідарність". прокоментувала позов Марини Порошенко про поділ майна

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества — общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток президента Владимира Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность. Об этом говорится в заявлении партии “Европейская солидарность”.

“Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование Благотворительного Фонда Порошенко можно только через соответствующее решение суда” — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Петр и Марина Порошенко сообщили суду, что спор об условиях распределения между ними отсутствует, поэтому у суда нет оснований не удовлетворить иск уже на следующей неделе.

В “Европейской солидарности” заверили, что иск не является и не был секретом, а брак Марины и Петра Порошенко остается крепким.

 


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 