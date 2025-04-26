Судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества — общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток президента Владимира Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность. Об этом говорится в заявлении партии “Европейская солидарность”.

“Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование Благотворительного Фонда Порошенко можно только через соответствующее решение суда” — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Петр и Марина Порошенко сообщили суду, что спор об условиях распределения между ними отсутствует, поэтому у суда нет оснований не удовлетворить иск уже на следующей неделе.

В “Европейской солидарности” заверили, что иск не является и не был секретом, а брак Марины и Петра Порошенко остается крепким.





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