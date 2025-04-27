Китай “тихо” отменил ответные пошлины в 125% на некоторые виды полупроводников, произведенных в США, пишет CNN. Изданию рассказали об этом три компании из технологического центра в Шэньчжэне. Официально власти не сообщали об отмене этих пошлин, таможенные службы Шэньчжэня также не подтверждают отмену, однако импортеры столкнулись с этим на практике при оформлении грузов.

Отмена пошлин показывает, что Китай пока не достиг “автономии в производстве чипов”, говорят эксперты. Кроме полупроводников, Китай также освободил от пошлин некоторые авиационные детали, включая двигатели и шасси.

Агентство Reuters сообщает, что власти КНР могут отменить пошлины и на другие товары — сейчас с бизнеса собирают предложения по перечню незаменимых американских товаров, отказ от которых приведет к остановке производств. Представитель Американской торговой палаты в Китае рассказал, что некоторые фармкомпании уже смогли ввезти препараты без пошлин.

В интервью журналу Time Дональд Трамп заявил, что общался с председателем КНР Си Цзиньпином по телефону, однако не уточнил детали разговора. При этом, по словам источников Bloomberg, знакомых с позицией китайского правительства, Пекин предпочел бы (https://t.me/thebell_io/32223) вести переговоры с Вашингтоном через представителей, а не напрямую с Трампом.





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