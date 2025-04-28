Начиная с мая 2025 года, плата за апостиль - спецштамп, который подтверждает действительность официального документа за рубежом - вырастет до 610 гривен.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Игорь Фрис со ссылкой на Минюст.

"Теперь стоимость вырастет: для физических лиц - до 610 гривен, для юридических лиц - до 1060 гривен. Это решение начнет действовать с 3 мая 2025 года", - рассказал Фрис.

По его словам, стоимость апостиля не менялась с 2003 года и до сих пор составляла 51 гривну. Соответственно, тариф вырастет почти в 12 раз.

Апостиль - специальный штамп, удостоверяющий действительность подписей, статуса лиц, печатей. Подтверждение подписей и печатей на официальных документах апостилем делает эти документы действительными во всех странах-участницах Гаагской конвенции.





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