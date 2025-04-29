Сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые не имеют ограничений по здоровью и боевого опыта, будут переводить для выполнения боевых задач на передовую.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины 29 апреля, передает Фокус.

Отмечается, что по решению главнокомандующего ВСУ в ТЦК и СП продолжаются проверки личного состава с боевым опытом. По ее результатам военнослужащих без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут направлять в части в зонах ведения боевых действий. Их должности взамен будут занимать военные, которые получили ранения, контузии и не могут продолжать выполнять задачи в боевых подразделениях.

"Указанные меры имеют целью улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах", — пояснили в Генштабе.

Пресс-служба ведомства отметила, что с 2022 до 2025 года была проведена ротация всех руководителей ТЦК и СП, и на сегодня почти 70% сотрудников терцентров имеют боевой опыт, а около половины личного состава получили на передовой ранения (контузии). Кроме того, 20% персонала ТЦК — это гражданские лица, работники ВСУ.

"В последние годы осуществлен ряд существенных изменений в работе ТЦК и СП: увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствованы системы учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба и т.д.", — отчитались в Генеральном штабе.

Отмечается, что процесс будет координировать один из заместителей начальника Генштаба ВСУ.

Сотрудников ТЦК переводят на передовую: что известно

Полковник Виталий Ткаченко, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в ответе на запрос журналистов 9 апреля сообщал, что в течение 2024-го и начала 2025 года 70% военных ТЦК перевели на передовую. По словам Ткаченко, в боевые подразделения направили "почти всех годных" сотрудников территориальных центров.

Напомним, начальник Пологовского территориального центра комплектования в Запорожской области, подполковник Виктор Юрчук в опубликованном 7 апреля интервью сказал, что "воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК".