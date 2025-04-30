Народный депутат Виктор Бондарь, которого подозревают в организации завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО “Укрзализныця” останется под стражей, однако залог ему уменьшили. Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

В своем решении Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защиты Бондаря и оставила его под стражей, однако сумму залога уменьшили со 100 млн до 75,7 млн.

В январе Антикоррупционные органы объявили Бондарю подозрение по делу о завладении 140 млн грн на закупке кабелей для “Укрзализныци”.

Следствие называет Бондаря одним из организаторов схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.

НАБУ и САП пишут, что фигуранты дела организовали бэк-офис, который позволял контролировать “Укрзализныцю”. Как результат — тендеры УЗ с завышенными ценами выиграли фирмы, которые были подконтрольны нардепу и другому фигуранту.

Ранее по этому делу подозрение сообщили бывшему советнику Офиса президента, скандальному сотруднику СБУ Артему Шилу.









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