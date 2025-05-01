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Сьогодні, 10:00

Рада дозволила містам використовувати гуманітарні автобуси та трамваї

Категория: Новини / Історія та суспільство

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Верховная Рада проголосовала за законопроект №12177-1, позволяющий официально использовать общественный транспорт, полученный в виде гуманитарной помощи. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

“Сегодня мы на шаг ближе к тому, чтобы украинские города и села имели доступный, безопасный и надежный транспорт. Не “на бумаге”, не “на складе”, а на маршрутах, где он нужен каждый день”, — рассказал Кулеба.

       По его словам, за два года полномасштабной войны почти 90 громад в качестве гуманитарной помощи получили более 800 единиц автобусов, десятки трамваев и троллейбусов — всего более тысячи единиц транспорта.

“Но все это время был барьер: не было законной возможности использовать этот транспорт для перевозок. И сегодня мы этот барьер убрали”, — пояснил министр.

Новый закон позволяет официальное использование гуманитарного транспорта коммунальными предприятиями, а также защищает от рисков юридической неопределенности.


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